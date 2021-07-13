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Изнасилование мальчика в Актобе: в отношении администрации школы завели уголовное дело

12.07.2021 5455
Изнасилование мальчика в Актобе: в отношении администрации школы завели уголовное дело
Фото из открытых источников
АКТОБЕ. 12 ИЮЛЯ - В отношении администрации школы, где было совершенно изнасилование ученика, возбужденно уголовное, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дело завели по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), сообщили в департаменте полиции Актюбинской области
 
Сотрудникам школы грозит штраф в размере 5,8 миллиона тенге (2000 МРП) или до двух лет лишения свободы.
 
Напомним, бабушка семилетнего мальчика рассказала о том, что ее внука избили и изнасиловали в школьном туалете. Председатель комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев и советник министра образования и науки РК Раиса Шер выехали в Актюбинскую область и посетили семью ребенка. Представители МОН ознакомились с состоянием мальчика и пообещали оказать ребенку всестороннюю помощь, в том числе и психологическую. 
 
Также представители МОН РК провели совещание с участием заместителя акима Актюбинской области, руководства управления образования акимата Актюбинской области, представителей правоохранительных органов и Попечительского совета. На нем было озвучено решение об отстранении от должностей директора и заместителя директора школы в связи со случившимся до полного выяснения обстоятельств. 
 

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