Изнасилование мальчика в Актобе: в отношении администрации школы завели уголовное дело

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АКТОБЕ. 12 ИЮЛЯ - В отношении администрации школы, где было совершенно изнасилование ученика, возбужденно уголовное, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дело завели по статье 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), сообщили в департаменте полиции Актюбинской области

Сотрудникам школы грозит штраф в размере 5,8 миллиона тенге (2000 МРП) или до двух лет лишения свободы.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика рассказала о том, что ее внука избили и изнасиловали в школьном туалете. Председатель комитета по охране прав детей Есенгазы Имангалиев и советник министра образования и науки РК Раиса Шер выехали в Актюбинскую область и посетили семью ребенка. Представители МОН ознакомились с состоянием мальчика и пообещали оказать ребенку всестороннюю помощь, в том числе и психологическую.

Также представители МОН РК провели совещание с участием заместителя акима Актюбинской области, руководства управления образования акимата Актюбинской области, представителей правоохранительных органов и Попечительского совета. На нем было озвучено решение об отстранении от должностей директора и заместителя директора школы в связи со случившимся до полного выяснения обстоятельств.

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