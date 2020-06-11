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Изнасиловавшего медсестру врача осудили на 2,5 года лишения свободы в Шымкенте

10.06.2020, 12:29 10207
Шымкент. 10 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте врач, изнасиловавший медсестру, приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Шымкентского городского суда, передает Kazakhstan Today.
 
В прошлом году Аль-Фарабийский районный суд Шымкента вынес оправдательный приговор в отношении обвиняемого в связи с недоказанностью вины. Накануне в Шымкенте состоялось судебное заседание, на котором оправдательный приговор был отменен. Врач был арестован в зале суда.
 
Кроме того, судебная коллегия частично удовлетворила гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда, он обязан выплатить потерпевшей 1 млн тенге.
 
Как сообщалось ранее, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что жительница Шымкента, которая работала медсестрой в Первой областной больнице, заявила, что ее изнасиловал начальник на рабочем месте. По ее словам, она около года проработала медсестрой в отделении нефрологии в одном кабинете с врачом. Как утверждает пострадавшая, насилие над ней было совершено в апреле 2019 года. 
 
В сентябре прошлого года сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции Шымкента в ходе досудебного расследования по части 1 статьи 120 и части 1 статьи 121 УК РК подозреваемый был задержан
 

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