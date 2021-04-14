К пяти годам лишения свободы приговорили виновницу ДТП со смертельным исходом в Алматы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в сентябре 2019 года в Бостандыкском районе Алматы.
Танекеева С., управляя автомашиной Toyota Land Cruiser Prado, следуя по улице Ескараева в восточном направлении, на пересечении с улицей Розыбакиева, игнорируя действие знака "Уступи дорогу", выехала на перекресток, где допустила столкновение с автомашиной Lexus GX-300, которая следовала по улице Розыбакиева на север. В результате удара Lexus по инерции допустил наезд на четырех пешеходов, стоявших на обочине дороги. Одна из пешеходов, 1992 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще один пешеход, 1994 года рождения, умер в больнице. Другие пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения", - напомнил детали ДТП заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.
Досудебное расследование проводилось по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК РК.
Проведенными следственными действиями, а также экспертными исследованиями была доказана вина Танекеевой С. Судом Бостандыкского района Алматы женщина признана виновной в совершении ДТП, повлекшего смерть двух человек, и осуждена к пяти годам лишения свободы", - сообщает Polisia.kz.
Ранее сообщалось, что в Алматы к 8,5 года приговорили водителя, сбившего трех человек на остановке. В Нур-Султане пьяная женщина сбила четырех человек, в том числе малолетнего ребенка.
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