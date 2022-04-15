Кариму Масимову продлили арест до 6 мая

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Следственным судом Алматы в отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, сообщает пресс-служба АФМ РК.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия не разглашается.