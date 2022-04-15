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НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Экс-председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову продлили арест до 6 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также продлены сроки ареста для бывших заместителей Масимова, сообщает Sputnik со ссылкой на КНБ.
Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены до 6 мая 2022 года, Ергожина - до 8 мая 2022 года", - говорится в официальном ответе ведомства на запрос агентства.
В прокуратуру также направлены материалы о продлении срока содержания под стражей экс-зампреда КНБ Марата Осипова до трех месяцев.
Подозреваемые содержатся в условиях следственного изолятора", - отметили в КНБ.
Напомним, уголовное дело в отношении Масимова и его заместителей расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса. В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена.
Экс-председателя КНБ задержали 8 января по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.