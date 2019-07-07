Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - КНБ пресек канал незаконной миграции из Узбекистана и Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан выявлена и пресечена противоправная деятельность старшего инспектора группы миграционной службы Павлодарского района департамента полиции Павлодарской области капитана полиции Т. Мурзалинова, который в сговоре с гражданином Казахстана И. Оспановым и гражданином Узбекистана К. Джураевым организовал канал незаконной миграции в РК выходцев из Узбекистана и Таджикистана", - сообщили в пресс-службе КНБ.

По информации ведомства, Мурзалинов был задержан в ноябре 2018 года департаментом КНБ по Павлодарской области с поличным при получении взятки. Деньги он получил за оказание содействия в незаконной легализации трудовых мигрантов. Одновременно задержаны участники преступной группы Джураев и Оспанов.

В ходе следственных действий допрошено 35 свидетелей из числа граждан стран Центрально-Азиатского региона, которые дали признательные показания.

Приговором суда Мурзалинов признан виновным по части 2 статьи 394 (Организация незаконной миграции), части 1 статьи 361 (Злоупотребление должностными полномочьями), части 1 статьи 366 (Получение взятки) УК РК. Он приговорен к штрафу в размере 500 МРП, или 1 202 500 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Оспанов признан виновным по статье 394, часть 2, (Организация незаконной миграции) УК РК и приговорен к штрафу в размере 350 МРП - 841 750 тенге.

Джураев признан виновным по статье 394, часть 2, (Организация незаконной миграции) УК РК и приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее КНБ РК пресек противоправную деятельность группы лиц, которая на территории Жамбылской области занималась организацией незаконной миграции китайских граждан . В группу входили сотрудники отдела миграционной полиции Тараза.

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