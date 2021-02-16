Кызылординец 181 раз превысил скоростной режим

Кызылорда. 15 февраля. Kazakhstan Today -11 февраля в ходе ОПМ "Должник" сотрудниками управления административной полиции департамента полиции Кызылординской области совместно с представителями прокуратуры и судебными исполнителями задержана автомашина с российскими номерами под управлением 34-летнего жителя области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , водитель авто в течении нескольких месяцев 181 раз превысил скоростной режим.

Автоматическое средство фиксации "Аркан" в период с 12 июня 2020 года по 11 февраля 2021 года зафиксировал нарушения им ПДД на сумму 3 591 265 тенге.

Также установлено, что этот водитель управлял автомашиной без документов. Автомашина водворена на штрафстоянку. Кроме этого, в отношении водителя оформлен протокол по статье 612 части 1 КоАП РК.

В 2020 года на автомобильных дорогах международного и республиканского значения произошло 2154 дорожно-транспортных происшествия. За 12 месяцев 2020 года на дорогах погиб 741 человек, травмы различной степени тяжести получили 3304 человека. Анализ показал увеличение количества ДТП в ЗКО (4%), Карагандинской (8%) и Кызылординской (7%) областях.

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