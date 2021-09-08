На 11 лет осужден руководитель ТОО, подстрекавший к даче взятки главам Антикора и МОН

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане генеральный директор ТОО А., который подстрекал ректора вуза Шымкента к даче взятки главам Антикора и МОН, приговорен к 11 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

А. было предъявлено обвинение в том, что путем обмана он завладел деньгами в сумме 97,1 млн тенге, а также склонял частного предпринимателя Ц. и ректора регионального социально-инновационного университета Шымкента Ж. к даче взятки в сумме $55 тыс. и 60 млн тенге сотрудникам антикоррупционной службы РК, председателю антикоррупционной службы и министру образования и науки РК, сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана.

А. признан виновным в мошенничестве, и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу (по статье 190, часть 4, пункт 2), статье 28, часть 4, статье 367, часть 4 УК). Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, перепиской из мобильного телефона, результатами прослушивания телефонных разговоров А. с лицом, которого он склонял к даче взятки", - рассказали в пресс-службе.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетних и малолетних детей. А. приговорен к 11 годам лишения свободы.

Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

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