От трех до десяти лет тюрьмы получили члены ОПГ обнальщиков в Жамбылской области

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Установлено, что супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определенную роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий", - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу РК.
Ущерб государству в виде неуплаченных налогов в бюджет превысил 1 млрд тенге.
Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн тенге, удовлетворен гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причиненного ущерба на сумму более 10 миллиардов тенге.
Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки - от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях, супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путем", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в СКО преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры и обналичивала деньги в банках.