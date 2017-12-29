Караганда. 29 декабря. Kazakhstan Today - Пьяный карагандинец угнал автомобиль с пожилой женщиной в салоне и попал в ДТП, передает Kazakhstan Today.

"28 декабря, около 07.00, на телефон 102 позвонил 45-летний водитель и сообщил, что неизвестный открыто завладел его автомашиной. Он также сообщил, что в салоне угнанной автомашины находилась его 81-летняя родственница", - сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

По информации полиции, скрываясь с места происшествия, подозреваемый врезался в дерево, а затем, бросив автомашину, скрылся в неизвестном направлении.

На поиск подозреваемого был ориентирован весь личный состав полка дорожно-патрульной полиции Караганды, проверялись все близлежащие дворы и улицы. Спустя час полицейские полка в одном из дворов города подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний житель города, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.

Просмотров: 3869