Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
29 декабря 2017
  • 19
  • :
  • 55
Все области
-5º Туман
днем 9º    ночью 0º
17:00
.
Aнонс

Пьяный карагандинец угнал автомобиль с пожилой женщиной в салоне и попал в ДТП29.12.2017
Криминал  11:56

Караганда. 29 декабря. Kazakhstan Today - Пьяный карагандинец угнал автомобиль с пожилой женщиной в салоне и попал в ДТП, передает Kazakhstan Today.

"28 декабря, около 07.00, на телефон 102 позвонил 45-летний водитель и сообщил, что неизвестный открыто завладел его автомашиной. Он также сообщил, что в салоне угнанной автомашины находилась его 81-летняя родственница", - сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

По информации полиции, скрываясь с места происшествия, подозреваемый врезался в дерево, а затем, бросив автомашину, скрылся в неизвестном направлении.

На поиск подозреваемого был ориентирован весь личный состав полка дорожно-патрульной полиции Караганды, проверялись все близлежащие дворы и улицы. Спустя час полицейские полка в одном из дворов города подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний житель города, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.
Просмотров: 3869
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
29.12.2017   12:35
В Темиртау задержан горожанин, "заминировавший" банк
29.12.2017   12:14
Житель Усть-Каменогорска едва не погиб, спасая пенсионерку от грабителей
29.12.2017   11:56
Пьяный карагандинец угнал автомобиль с пожилой женщиной в салоне и попал в ДТП
29.12.2017   09:54
В Алматы таксиста осудили на 21 год за убийство девушки
28.12.2017   21:12
В Атырау по подозрению в получении взятки арестован замруководителя отдела ЖКХ
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today