Почти 90 килограммов марихуаны обнаружили в тайнике у двух сельчанок Мангистауской области

Актау. 6 сентября. Kazakhstan Today - Почти 90 килограммов марихуаны обнаружили в тайнике у двух сельчанок в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Двух ранее судимых жительниц села Атамекен задержали накануне днем в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обыска дома, где проживали женщины, на участке возле летней беседки под землей сотрудники управления по противодействию наркопреступности обнаружили тайник. При помощи служебной собаки по кличке Чак в тайнике было обнаружено и изъято семь больших мешков марихуаны, общим весом 88 килограммов, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

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