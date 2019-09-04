В Акмолинской области задержана группа распространителей гашиша

Кокшетау. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области задержана группа наркодельцов, распространявших гашиш из Жамбылского региона, передает Kazakhstan Today.

В течение двух недель наркополицейскими Акмолинской области проводился комплекс мероприятий по изобличению группы лиц, причастных к незаконному обороту гашиша, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

30 августа в ходе проведения спецоперации на территории Ерейментауского района был задержан житель Нур-Султана, у которого при личном обыске изъят бумажный сверток с 1,8 грамма гашиша, а в принадлежащей автомашине с применением служебно-розыскной собаки обнаружены и изъяты четыре пакета с гашишем общим весом 3 килограмма 988 грамм", - рассказали в ДП.

В ведомстве отметили, что одновременно производилось задержание двух местных жителей, которые занимались сбытом гашиша на территории района, и которым предназначались изъятые в машине наркотики.

Один из сбытчиков был задержан на рабочем месте, где в ходе обыска помещения был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим средством "гашиш", а также несколько расфасованных газетных свертков с аналогичным веществом. Общий вес изъятого составил около 900 граммов. По месту жительства второго подозреваемого обнаружены и изъяты приспособления для употребления наркотических средств, с наслоениями и специфическим запахом", - уточнили в пресс-службе.

В этот же день в другом пристоличном районе оперативники задержали жителя Жамбылской области, у которого в ходе личного обыска в спортивной сумке изъяли около 10 килограммов гашиша.

Все участники преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

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