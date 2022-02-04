Преступная группа в Алматы обналичила более 3 млрд тенге

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АЛМАТЫ. 3 ФЕВРАЛЯ - Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил досудебное расследование в отношении преступной группы из 7 человек, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данные лица с 2018 по 2020 годы оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им 4 коммерческих компании на общую сумму более 3 млрд тенге", - сообщили в АФМ.





В ходе обысков установлено, что задержанные также выращивали у себя дома марихуану. Общий вес изъятого наркотика составил 849 граммов, сообщили в АФМ.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы от 3 лет до 4 лет 8 месяцев.