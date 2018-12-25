Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента полиции Астаны задержали воров-гастролеров, подозреваемых в квартирной краже, передает Kazakhstan Today.

Для совершения кражи задержанные прибыли в столицу из Карагандинской области.

"С заявлением о квартирной краже в полицию обратился житель города. Он сообщил, что в дневное время путем взлома замка двери неизвестные проникли в его квартиру и похитили ценности. Добычей квартирных воров стали золотые и меховые изделия, деньги в сумме 2,5 млн тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции района Есиль при выезде из города на трассе Астана - Караганда задержали двух подозреваемых, которые пытались скрыться на автомашине", - рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

Как выяснилось, задержанные жители Жезказгана и Балхаша ранее привлекались за аналогичные преступления к уголовной ответственности. Похищенные ценности изъяты и возвращены владельцу.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС ДП Астаны. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Кража". Проверяется причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям как на территории столицы, так и в других регионах.

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