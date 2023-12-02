Приговор Нурлану Масимову оставили без изменений
Суд апелляционной инстанции счел, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу не установлено
Павлодар. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский областной суд оставил без изменений приговор бывшему начальнику областного департамента полиции Нурлану Масимову, сообщает пресс-служба суда.
Дело рассматривалось по апелляционным жалобам стороны защиты.
Там напомнили, что ранее Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы. Экс-начальника полиции и его подельников признали виновным в совершении присвоения и растраты вверенного чужого имущества и ущербе государству на сумму свыше 423 млн тенге. Его также обвинили в получении взятки и умышленном незаконном пересечении государственной границы РК. Однако позже адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.
В апелляционной жалобе осужденные М. и С. и их защитники просили приговор отменить ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе. Осужденный Е. полностью возместил ущерб, причиненный преступлением, а также процессуальные издержки и иные взысканные приговором суммы. Поэтому просил приговор изменить и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор просил приговор в отношении М. и С. оставить без изменения, а в отношении Е. - изменить и снизить размер наказания с учетом полного возмещения ущерба", - рассказали в суде.
Суд апелляционной инстанции счел, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу не установлено.
Таким образом, приговор в отношении Масимова и его бывшего заместителя Дамира Сиразидимова оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. В то же время приговор в отношении предпринимателя Евгения Евковича пересмотрен в сторону смягчения наказания. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
В начале прошлого года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области. Позже стало известно, что Антикор начал в отношении экс-начальника полиции досудебное расследование. Нурлана Масимова объявили в розыск. 13 июля он был задержан на территории ВКО при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам.