Приговор Нурлану Масимову оставили без изменений

Задержаны два жителя Алматы, которые организовали нарколабораторию в частном доме

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков, на месте изъято 55 кг мефедрона.





Задержаны двое жителей Алматы, которые на территории частного дома организовали нарколабораторию. При обыске помещений изъято 3 тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы) и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон", - сообщает Polisia.kz .





Также в Семее задержаны четыре жителя Алматы, которые организовали интернет-магазин по реализации наркотиков на территории Алматы, Алматинской области и области Абай.





Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки", - говорится в сообщении полиции.









По итогам проведенной операции деятельность интернет-магазина прекращена, подозреваемые задержаны в уголовно-процессуальном порядке.





Кроме того, в Жамбылской области задержана 63-летняя жительница Тараза, которая на протяжении длительного времени занималась крупными поставками и реализацией героина в городе.





Всего за 10 дней республиканской операции "Правопорядок" из незаконного оборота в стране изъято 337 кг различных наркотических средств, в том числе 87 кг синтетических наркотиков и более 7 тысяч таблеток трамадола.



