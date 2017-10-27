Ранее судимый работник фермы близ Капшагая убил приятеля из-за ссоры во время застолья

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Ранее судимый работник фермы близ Капшагая убил приятеля из-за ссоры во время застолья26.10.2017
Криминал  20:04

Талдыкорган. 26 октября. Kazakhstan Today - За убийство приятеля задержали ранее судимого работника фермы близ Капшагая, передает Kazakhstan Today.

24 октября на территории одного из крестьянских хозяйств близ Капшагая обнаружили тело 48-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По заключению экспертов, он скончался от побоев.

В совершении убийства подозревается один из работников этой же фермы, уже давший признательные показания. В свое оправдание задержанный пояснил, что совершил убийство приятеля из-за ссоры, возникшей во время застолья.

"Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и с 2006 по 2013 год отбывал наказание в местах лишения свободы. Сейчас по факту начато уголовное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 106 УК РК. Задержанный помещен под стражу", - проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области.
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