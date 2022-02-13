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Семь лет в сексуальном рабстве провела девочка, проданная собственными родителями

12.02.2022, 10:28 35681
Семь лет в сексуальном рабстве провела девочка, проданная собственными родителями
Фото: pexels.com
ШЫМКЕНТ. 12 ФЕВРАЛЯ - Неблагополучная пара из Узбекистана продала свою десятилетнюю дочь незнакомым людям. Семь лет девочка находилась в сексуальном рабстве в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Родители сказали нам не нужна дочь, нам нужны деньги". Папа был наркоманом, мама алкоголичкой. Им нужны были деньги. Я плакала и кричала "папа", он даже не обернулся. Сердце моего дедушки схватило, и он умер. Это после того, как он услышал, что меня продают. Дедушка был единственный, кто переживал за меня. С тех пор, меня не искали. Даже родственники", - рассказала пострадавшая.

 
По информации издания Otyrar.kz, девочку привезли в приграничный Сарыагаш, затем в Шымкент и заперли в большом частном доме. В притоне маленькая пленница провела семь лет своей жизни. Помимо нее в сексуальном рабстве держали ещё 20 других девочек, таких, как она, и постарше. 
 

Их держали в плену, давали только хлеб и воду. Избавление пришло неожиданно. Уже 17-летнюю девушку пожалел один из организаторов притона", - пишет издание.

 
Нигора (имя изменено), рассказывает, что многие девушки погибли от голода, кого-то продавали за рубеж.
 

Друг с другом мы не общались. Если мы отказывались спать с клиентом, нас били железной цепью и приставляли к голове оружие. Уйти из этого ужасного места, помог один из их людей. Он пожалел меня", - поделилась она.

 
Сегодня 30-летняя Нигора живет кризисном центре Шымкента с годовалым сыном.
 

Из-за того, что девушка провела детство в рабстве, в насилии, она многое потеряла в жизни. Мы хотим дать ей надежду, вернуть ей все что потеряла", - рассказала директор кризисного центра "Комек" Малика Жусупова.

 
Нигора не умеет ни писать, ни читать. У нее нет ни документов, ни денег. В кризисном центре Шымкента, помимо нее, живут еще 5 девушек, ставших жертвами сексуального насилия.

Напомним, в Шымкенте вынесли приговор по громкому делу о продаже девушек в сексуальное рабство в Бахрейн  транснациональной преступной группировкой.   
 

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Несовершеннолетний участвовал в раздаче огнестрельного оружия участникам беспорядков в Алматы

12.02.2022, 18:50 21831
Несовершеннолетний участвовал в раздаче огнестрельного оружия участникам беспорядков в Алматы
Фото: facebook/Anatoliy Ivanov-Weisskopf
АЛМАТЫ. 12 ФЕВРАЛЯ - Досудебным расследованием установлены 4 жителя Алматы, активно участвовавшие в массовых беспорядках, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что 5 января подозреваемые вместе с другими преступниками, передвигаясь по городу на автомашине марки Lexus gs300 совершили ограбление оружейного магазина "Анна".
 

Похищенное оружие на этой же автомашине доставили на Площадь республики и раздали участникам беспорядков", - рассказали в Генпрокуратуре РК. 

 
Кроме того, установлены и задержаны 5 жителей Алматы и Алматинской области, которые 5 января передвигаясь по улицам Алматы на автомашине марки "Газель" раздавали заранее ими же изготовленные металлические прутья проходящим мимо участникам беспорядков.
 

В последующем во избежание уголовной ответственности вышеуказанные преступники приняли меры по видоизменению автомашины путем перепокраски некоторых наружных деталей", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Судом в отношении восьмерых задержанных санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.
 
Несовершенного отпустили под личное поручительство родителей.
 
На сегодняшний день, следствие продолжается, устанавливается их причастность к совершению других преступлений в ходе массовых беспорядков.

 

В Алматы задержали трех участников ограбления оружейного магазина во время январских погромов

12.02.2022, 10:54 34346
АЛМАТЫ. 12 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержаны 3 участника ограбления оружейного магазина "Камерад". У них изъято 5 гладкоствольных ружей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Двое подозреваемых - жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он, к слову, ранее уже имел судимость за грабеж. Им по 22-24 года", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 
По его словам, двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района, Алматинской области, еще одного фигуранта - у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы. 
 

Они взяты под стражу. Личность задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков", - сказал Абильбеков.

 
Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, пишет Polisia.kz.

В департаменте полиции Алматы показали огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были изъяты у участников массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов.
 

Полиция Алматы показала изъятое оружие, использованное во время массовых беспорядков

11.02.2022, 21:04 52456
Полиция Алматы показала изъятое оружие, использованное во время массовых беспорядков
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 11 ФЕВРАЛЯ - В департаменте полиции Алматы показали огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были изъяты у участников массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции на территории Алматы, Алматинской, Жамбылской областей всего изъято свыше 400 единиц огнестрельного оружия, 152 из которых было похищено из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков, имевших место в начале января текущего года, сообщает Polisia.kz
 
Всего из специализированных торговых точек было похищено более 1 400 единиц огнестрельного оружия. 
 

Отмечу, что принадлежность большей части изъятого из незаконного оборота оружия пока не установлена", - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Нурлан Аманбек. 

 
Напомним, в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Кару", направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также изъятие из незаконного оборота оружия, в том числе ставшего достоянием криминальных элементов в ходе январский событий. 
 
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

В Атырау задержали замглавы управления здравоохранения

11.02.2022, 19:19 57996
В Атырау задержали замглавы управления здравоохранения
Фото: azh.kz
АТЫРАУ. 11 ФЕВРАЛЯ -10 февраля в Атырау был задержан заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нуркуат Нудин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управлении здравоохранения этот факт подтвердили, отметив при этом, что задержание не связано с его нынешней работой в облздраве, сообщает "АЖ".
 
Заместителем руководителя управления здравоохранения 30-летний Нуркуат Нудин был назначен в апреле 2021 года, курировал в управлении финансовые вопросы. 
 
В департаменте экономических расследований сообщили, что пока никакой информации предоставить не могут, но известно, что с апреля 2019 года по март 2021 года Нудин работал заместителем руководителя областного управления строительства и ему предъявлена 189 статья УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"). 
 
По информации "АЖ", ему вменяется подписание актов выполненных работ по социально-значимым объектам, которые были не сданы.
 

Два пистолета и около 200 боеприпасов обнаружено в Таразе за минувшие сутки

11.02.2022, 15:46 64561
Два пистолета и около 200 боеприпасов обнаружено в Таразе за минувшие сутки
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 11 ФЕВРАЛЯ - Полиция Тараза в ходе поисковых работ в разных районах города обнаружила и изъяла два пистолета и около 200 боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обнаружено и изъято огнестрельное оружие марки "Макаров", завернутое в черный полиэтиленовый пакет, возле кафе, расположенного вдоль железной дороги. Кроме того, в подвале многоэтажного дома в одном из микрорайонов областного центра обнаружено травматическое оружие, 3 светошумовые гранаты, 31 патрон для автомата и 41 - для пистолета", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области. 

 
Кроме того, в ходе проведения рейдовых мероприятий за пределами города была обнаружена закопанная в землю коробка, из которой изъято 120 патронов для автомата Калашникова. 
 
Все изъятое оружие отдано на судебно-баллистическую экспертизу. 
 
В департаменте напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, им гарантируется анонимность. 
 
Напомним, в Казахстане продолжается операция по изъятию оружия и боеприпасов, похищенных в результате январских беспорядков. Так, на окраине Алматы обнаружен схрон с оружием и спецамуницией. 
 
Также целый аресенал оружия найден в центре Алматы, в микрорайоне "Самал". 
 
По данным на 4 февраля сотрудниками полиции изъято 747 единиц оружия и свыше 18 тысяч боеприпасов. Наибольшее количество похищенного оружия находят в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. 
 

Закладчика синтетических наркотиков задержали в Кокшетау

11.02.2022, 12:16 71301
Закладчика синтетических наркотиков задержали в Кокшетау
Фото: Polisia.kz.
КОКШЕТАУ. 11 ФЕВРАЛЯ - В Кокшетау задержан 30-летний закладчик синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

31 января 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий кокшетаускими оперативниками был задержан 30-летний подозреваемый дилер, у которого было изъято два свертка с содержимым веществом порошкообразной консистенции, предположительно являющимся аналогом пировалерона", - пишет Polisia.kz.

 
За несколько минут до задержания закладчик успел разложить по тайникам пять закладок, которые он сам указал оперативникам. 
 
Также у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами его причастности к распространению наркотиков через интернет-магазин.
 
Медицинское освидетельствование показало факт употребления наркотиков самим распространителем.
 
В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили еще 27 свертков с наркотиком, а также весы, упаковочный материал и приспособления для курения наркотических средств. Назначена экспертиза.
 

В настоящее время начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических средств. По результатам экспертизы будет принято решение о переквалификации. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия", - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области.


 

Группа вооруженных мужчин задержана в Шымкенте

11.02.2022, 11:43 72636
Группа вооруженных мужчин задержана в Шымкенте
Фото: Polisia_kz
ШЫМКЕНТ. 11 ФЕВРАЛЯ - В Шымкенте полицейские задержали троих вооруженных мужчин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Около двух часов ночи 10 февраля патрульные остановили машину "ВАЗ 2114" по улице Исмаилова, в которой находился 24-летний водитель и двое пассажиров.
 

В ходе осмотра салона машины были обнаружены пистолет и нож, а в багажнике - ружье. На место была вызвана следственно-оперативная группа", - пишет Otyrar.kz.

 
Задержанных доставили в РОВД Абайского района Шымкента.
 
Полиция выясняет, для каких целей мужчины хранили оружие и куда перевозили.
 

Посетители кафе в Атырау устроили поножовщину

11.02.2022, 10:54 56956
АТЫРАУ. 11 ФЕВРАЛЯ - Драка двух посетителей кафе закончилась поножовщиной в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ночью 4 февраля в одном из кафе на улице Баймуханова двое мужчин устроили драку. 41-летний мужчина нанес удар 37-летнему в область живота и грудной клетки острым предметом, сообщает Polisia.kz.
 
Пострадавший был доставлен в областную больницу.
 
Полиция задержана подозреваемого и изъяла у него карманный нож. 
 
По данному факту зарегистрировано и ведется расследование уголовного дела по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

 

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