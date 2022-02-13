Семь лет в сексуальном рабстве провела девочка, проданная собственными родителями

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ШЫМКЕНТ. 12 ФЕВРАЛЯ - Неблагополучная пара из Узбекистана продала свою десятилетнюю дочь незнакомым людям. Семь лет девочка находилась в сексуальном рабстве в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Родители сказали нам не нужна дочь, нам нужны деньги". Папа был наркоманом, мама алкоголичкой. Им нужны были деньги. Я плакала и кричала "папа", он даже не обернулся. Сердце моего дедушки схватило, и он умер. Это после того, как он услышал, что меня продают. Дедушка был единственный, кто переживал за меня. С тех пор, меня не искали. Даже родственники", - рассказала пострадавшая.
По информации издания Otyrar.kz, девочку привезли в приграничный Сарыагаш, затем в Шымкент и заперли в большом частном доме. В притоне маленькая пленница провела семь лет своей жизни. Помимо нее в сексуальном рабстве держали ещё 20 других девочек, таких, как она, и постарше.
Их держали в плену, давали только хлеб и воду. Избавление пришло неожиданно. Уже 17-летнюю девушку пожалел один из организаторов притона", - пишет издание.
Нигора (имя изменено), рассказывает, что многие девушки погибли от голода, кого-то продавали за рубеж.
Друг с другом мы не общались. Если мы отказывались спать с клиентом, нас били железной цепью и приставляли к голове оружие. Уйти из этого ужасного места, помог один из их людей. Он пожалел меня", - поделилась она.
Сегодня 30-летняя Нигора живет кризисном центре Шымкента с годовалым сыном.
Из-за того, что девушка провела детство в рабстве, в насилии, она многое потеряла в жизни. Мы хотим дать ей надежду, вернуть ей все что потеряла", - рассказала директор кризисного центра "Комек" Малика Жусупова.
Нигора не умеет ни писать, ни читать. У нее нет ни документов, ни денег. В кризисном центре Шымкента, помимо нее, живут еще 5 девушек, ставших жертвами сексуального насилия.
Напомним, в Шымкенте вынесли приговор по громкому делу о продаже девушек в сексуальное рабство в Бахрейн транснациональной преступной группировкой.