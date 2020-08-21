Стали известны подробности задержания подозреваемых в стрельбе в шымкентском ресторане

Шымкент. 20 августа. Kazakhstan Today -12 августа принятыми мерами в Алматы задержаны и доставлены в департамент полиции Шымкента трое подозреваемых. Все они дали признательные показания, передает Kazakhstan Today.

14 августа специализированным следственным судом Шымкента в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления.

Напомним , 10 августа в Шымкенте в ресторане "Гранд-Прага", расположенном по улице Казиева, произведены выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй доставлен в больницу. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия).

13 августа сообщалось о задержании подозреваемых в стрельбе в Шымкенте.

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