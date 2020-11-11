Трехкратный наезд на женщину в Актау: дело закрыли без суда

Актау. 10 ноября. Kazakhstan Today - Дело 15-летнего подростка, который три раза переехал 58-летнюю жительницу Актау, закрыли без проведения судебного разбирательства. Дочери пострадавшей не согласны с решением следствия, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Лада", родственники намерены подавать жалобы в вышестоящие инстанции.

Этот мальчик переехал мою маму 18 июля, а дело зарегистрировали только 22 сентября. Судебную экспертизу провели в августе. У нас не хотели принимать заявление три дня, а потом один следователь скидывал дело на другого. Расследование с самого начала шло с грубыми нарушениями протокола. Мы с адвокатом написали жалобу начальнику департамента полиции Мангистауской области", - рассказала дочь пострадавшей Джульетта Джамиева

По словам дочерей пострадавшей, по делу не привлекли ни самого подростка, ни владельца машины, поскольку второй является сожителем матери мальчика и не несет за него ответственность.

Следователь сказал нам, что моя мама получила травмы средней тяжести. Значит, подростка не могут привлечь к ответственности. У мамы сломано пять ребер и повреждены связки на ноге, она не может пройти даже половину микрорайона без одышки и болей. У нас есть свидетели, которые видели, как подросток намеренно проехал по маме колесами. Более того, мама этого подростка рассказала сотрудникам полиции, что перед самим инцидентом у них с сыном случился конфликт и, видимо, ребенок таким образом выместил агрессию. С этим ведь надо что-то сделать!" - добавила Джульетта Джамиева.

Напомним , 18 июля 2020 года, в 23.30, в 9-м микрорайоне 15-летний подросток на автомашине марки Volkswagen Jetta совершил наезд на 58-летную женщину.

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