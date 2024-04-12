Тюремные сроки получили сотрудники КТЖ за хищение материалов при ремонте железнодорожных путей

На скамье подсудимых оказались девять человек

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Девять человек, в числе которых работники АО "НК "Казақстан темір жолы", осуждены за хищение материалов для ремонта железнодорожных путей, - Девять человек, в числе которых работники АО "НК "Казақстан темір жолы", осуждены за хищение материалов для ремонта железнодорожных путей, сообщили в департаменте полиции на транспорте.





В конце 2022 года были задержаны организаторы и участники организованной преступной группы из числа работников "Жанааркинской дистанции пути" "Карагандинское отделение магистральной сети" АО "НК "Казақстан темір жолы", которые в течение двух лет совершали хищение материалов верхнего строения пути, предназначенных для замены и ремонта железнодорожных путей, в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе ведомства.





На скамье подсудимых оказались 9 человек, в числе которых работники АО "НК "КТЖ" организовавшие данную преступную группу.





4 апреля суд приговорил организаторов и участников преступной группы к различным срокам лишения свободы - от 7 до 10 лет.





Напомним, КТЖ оштрафовали за обрушение железнодорожного моста в Туркестанской области.





Ранее сообщалось, что ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге.







