08.02.2023, 11:34 30901
В Акмолинской области при строительстве электроснабжающей подстанции украли 1,3 млрд тенге
Всем фигурантам дела назначено лишение свободы
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Кокшетау. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава ЖКХ района Акмолинской области и руководители ТОО осуждены за хищение 1,3 млрд тенге, информирует пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат состоялся в отношении руководителя отдела ЖКХ Целиноградского района, руководителей ТОО "РемСтройСервис ПВ" и ТОО "MS-Energy". Всем фигурантам уголовного дела назначено реальное лишение свободы", - рассказали в АФМ.
Осужденные предприниматели и сотрудник ТОО также не смогут занимать материально ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а руководитель ЖКХ пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе.
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08.02.2023, 13:33 26086
Мошенник обманул родителей выпускников в Алматы на десятки миллионов тенге
22-летний молодой человек действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы мошенник предлагал родителям выпускников несуществующие подготовительные курсы за 239 тысяч тенге.
22-летний молодой человек действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ.
По условиям договора родитель мог оплатить сумму - 238 тысяч тенге частями. При этом "учитель" обещал гарантированный возврат денег, если ребенок не сдаст тестирование. На деле - основатель учебного центра скрылся: дети не получили обещанных уроков, а их родители обратились за помощью в полицию", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество". В уголовном деле на данном этапе следствия значатся 76 потерпевших. Подозреваемый задержан и находится под стражей.
Вчера акимат Алматы предупредил горожан о мошенниках, которые представляются сотрудниками акимата.
08.02.2023, 11:49 29281
Осужден экс-руководитель Павлодарского НХЗ за махинации с землей
Фото: Astanatv.kz
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Павлодар. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего генерального директора Павлодарского нефтехимического завода Шухрата Данбая осудили за превышение должностных полномочий на три с половиной года ограничения свободы.
В 2017 году Данбай продал частной компании землю предприятия. При реальной стоимости 44 миллиона тенге участок отдали всего за шесть миллионов. К нему "в довесок" прилагалось еще и здание бывшего узла ввода присадок. А покупателем стал не кто иной, как руководитель отдела закупок нефтезавода и советник самого Данбая. В результате махинаций с передачей функций по дозированию и вводу присадок снизилось качество дизтоплива, а цена на него выросла, считают следователи, говорится в репортаже телеканала "Астана".
Руководство ПНХЗ в лице Данбая, Алсеитова, Атакулова путем необоснованного заключения договоров между ПНХЗ и "Ертiс Нефте Сервис" организовали мнимую конкурентную среду при проведении тендеров. В период с января 2018 года по февраль 2022 года ПНХЗ необоснованно выплатил в адрес "Ертiс Нефте Сервис" 753 миллиона тенге за оказание услуг по дозированию и вводу присадок в дизельное топливо", - рассказал исполняющий обязанности руководителя второго оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области Серик Муслимов.
Главный фигурант и его подельники полностью признали вину и возместили ущерб.
Напомним, Данбая также обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
08.02.2023, 11:00 31966
Спецоперацию по задержанию интернет-мошенников провели в Алматы
Злоумышленники, воспользовавшись доверием алматинца, обманули его и похитили 1,1 млн тенге
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Группа интернет-мошенников из четырех человек задержана в ходе спецоперации в Алматы.
Житель Алматы обратился в отделение полиции Бостандыкского района с заявлением, согласно которому злоумышленники, воспользовавшись доверием, обманули его и похитили 1,1 млн тенге.
На телефон мужчине пришло сообщение от абонента, на аватарке которого была фотография его сестры. Отправитель сообщения попросил выслать ей на банковский счет деньги, что он и сделал. Мужчина был уверен, что помог своей сестре, а не мошенникам, использовавшим данные его сестры", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
Мошенники вычислены и задержаны. Это приезжие из Туркестанской области - две женщины, 1996 и 1998 годов рождения, и мужчины, 28 и 33 лет. Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, информирует Polisia.kz.
В полиции отметили, что содействие в раскрытии преступления оказали сотрудники службы безопасности одного из банков второго уровня.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования настоящего уголовного дела. На данном этапе досудебного расследования установлены три аналогичных мошенничества в исполнении этой группы", - резюмировал Науатов.
Напомним, депутат заявил о волоките и бездействии правоохранительных органов при расследовании интернет-мошенничеств. Читать:
08.02.2023, 10:32 32696
Житель Актюбинской области призывал к вооруженному джихаду через Telegram
В конце 2022 года была заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube лжепроповедника, причастного к международной террористической организации
Фото: depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б., который через мессенджер Telegram распространял материалы "вооруженного" джихада, информирует Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
За пропаганду терроризма обвиняемый осужден на 6 лет лишения свободы.
Также в ведомстве рассказали, что в конце 2022 года была заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube (около 3 тысяч подписчиков и 5 тысяч просмотров) лжепроповедника, причастного к международной террористической организации.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что распространение радикальных идей в интернет-пространстве представляет значительную угрозу в настоящее время.
В целях проверки сайтов с противоправными контентом в 2017 году запущен проект "Кибернадзор", по результатам которого госорганами заблокировано более 900 тысяч веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма и терроризма.
В последние годы в стране правоохранительными и специальными органами при координации органов прокуратуры проделана значительная работа по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма", - добавили в пресс-службе.
Напомним, заключенный пропагандировал терроризм в колонии Уральска.
07.02.2023, 20:56 77961
Заплатил за поджог своего авто: активист из Тараза задержан за заведомо ложный донос
В своих показаниях, а также в социальных сетях Канатов подозревал в организации поджога его автомашины госслужащего
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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Канатов обратился в полицию Жамбылской области 25 октября 2022 года с заявлением о том, что неизвестный пытался поджечь его машину, припаркованную возле дома. Факт поджога подтвердился. Кузов автомашины был частично поврежден, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 202, часть 2, УК РК (Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
В своих показаниях, а также в социальных сетях Канатов подозревал в организации поджога его автомашины госслужащего. Он также связывал произошедшее со своей общественной деятельностью. Кроме того, ранее, до совершения поджога, Канатов в социальных сетях публиковал посты о планируемых в отношении него покушениях со стороны должностных лиц.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан совершивший поджог автомашины Канатова. Установлено, что поджог автомашины совершен по просьбе самого Канатова за денежное вознаграждение. Мотивы и цели последнего будут установлены в ходе следствия.
В отношении Канатова зарегистрировано уголовное дело по статье 419, часть 3, УК РК (Заведомо ложный донос о совершенном преступлении, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).
Имеются неопровержимые доказательства его вины. После установления лиц, совершивших поджог, Канатов различными способами пытался воспрепятствовать следствию", - сообщили в перс-служба ведомства.
7 февраля 2023 года Канатов водворен в изолятор временного содержания УП Тараза. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
07.02.2023, 18:52 81696
Акимат Алматы предупредил горожан о мошенниках
В ведомстве подчеркнули, что специалисты управления занимаются обзвоном граждан только в исключительных случаях
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Алматы предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками акимата Алматы.
В акимате отметили, что в последнее время участились случаи телефонных звонков гражданам со стороны неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, по вопросу предоставления квартир из государственного жилищного фонда после досрочного погашения задолженностей по обязательствам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями по просроченным кредитам и займам.
Если вы состоите на учете нуждающихся в жилье акимата Алматы, то управление развития коммунальной инфраструктуры города предоставляет арендное жилье очередникам согласно статье 74 закона РК "О жилищных отношениях" исключительно в порядке очередности. При этом кредитная история и задолженность по кредитам и займам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями не влияют на получение жилья из государственного жилищного фонда", - сообщили в акимате города.
В ведомстве добавили, что очередники акимата города могут отслеживать свою очередь на сайте www.kezekte.kz (по ссылке "Проверить номер в очереди по ИИН") или, позвонив в управление по телефонам: 225-14-37, 225-14-52, 225-14-57.
В случае поступления аналогичных звонков от неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, просим обращаться с заявлением в правоохранительные органы, заранее записав номер телефона, с которого звонили, имя и фамилию звонившего", - сообщили в акимате.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты управления занимаются обзвоном граждан только в исключительных случаях и приглашаются в управление для предоставления необходимых документов и подписания договоров аренды, договоров купли-продажи квартиры.
Напомним, в Таразе мошенник, притворяясь сотрудником центра тестирования, обманул горожан на 1 млн тенге.
Ранее в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге.
Также в Алматы мошенники, выдающие себя за сотрудников департамента юстиции, выманивали у граждан финансовые средства.
В конце января в Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды.
Почти 4,5 тысячи алматинцев стали жертвами финансовых пирамид.
07.02.2023, 16:50 87431
Актюбинский чиновник брал взятки у инвалидов
Фото: Depositphotos
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Актобе. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела медико-социальной экспертизы № 4 департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток на общую сумму 1 200 000 тенге от лиц с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы, сообщает Антикор.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, в прошлом году актюбинские чиновники уже попадались на получении взяток за продление инвалидности. Тогда было заведено уголовное дело в отношении руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и руководителя отдела данного ведомства. Чиновники на системной основе брали с инвалидов взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге за беспрепятственное продление инвалидности.
07.02.2023, 12:57 74011
В Павлодарской области чиновница попалась пьяной за рулем служебной машины
Областной совет по этике единогласным решением рекомендовал уволить начальника отдела земельных отношений района
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области чиновница попалась пьяной за рулем служебной машины.
31 октября 2022 года около десяти часов вечера полиция остановила авто на улице Казыбек би села Коктобе. За рулем служебной LADA Granta была руководитель отдела земельных отношений Майского района", - информирует Pavlodarnews.kz.
Полицейские отправили чиновницу на освидетельствование в районной больнице, где у нее выявили легкую степень опьянения.
Как следует из постановления райсуда, опубликованного в судебном кабинете, в тот день госслужащая плохо себя чувствовала - болело горло. Дома она решила применить нетрадиционный способ лечения, разогрела в микроволновке банку пива и выпила.
В тот же день к ней пришли внуки ее брата. Дети захотели мороженое, и женщина, усадив их на переднее пассажирское сиденье "Лады", повезла в магазин.
По информации издания, суд Майского района признал женщину виновной в административном правонарушении по первой части 608 статьи КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и определил наказание" - 20 суток.
Кроме того, областной совет по этике единогласным решением рекомендовал уволить начальника отдела земельных отношений района с занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области возбудили уголовные дела в отношении четырех чиновников.
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