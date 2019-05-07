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В Алматинской области установили распространителей ложной информации об убийстве подростка

06.05.2019, 11:15 8614
Талдыкорган. 6 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области установили подозреваемых в рассылке ложных сообщений об убийстве подростка, передает Kazakhstan Today.
 

Двое жителей Талдыкоргана задержаны по подозрению в распространении ложных сообщений об убийстве школьника и хищении детей", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

 
В ведомстве пояснили, что в первых числах мая в мессенджере WhatsApp неизвестные начали распространять голосовые сообщения об обнаружении под одним из мостов близ Талдыкоргана обезображенного тела подростка с предупреждением бдительней смотреть за детьми. Информация быстро распространилась в областном центре и близлежащих селах, вызвав среди жителей небольшую панику. Полиция организовала масштабную проверку и, удостоверившись в том, что сообщение ложное, опровергла рассылаемую информацию.
 

Расположенные близ Талдыкоргана мосты находятся на территории Коксуского и Ескельдинского районов, которые были обследованы полицейскими. В итоге областной Департамент полиции для того, чтобы успокоить население, дал соответствующее опровержение. Факт распространения заведомо ложной информации был зарегистрирован в ЕРДР Коксуской районной полиции с возбуждением уголовного расследования по статье 274 УК РК", - отметили в полиции.

 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного управления криминальной полиции опросили более 50 человек, проверили десятки групп в WhatsApp и по цепочке вышли на двух подозреваемых: 33-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. Их задержали и доставили в полицию.
 

Оба задержанных являются жителями Талдыкоргана и не знакомы друг с другом. Женщина занимается торговлей на одном из городских рынков, а мужчина занимается частным извозом. При допросе оба признали, что сообщение, которое они распространили по группам своих друзей и знакомых, действительно является ложным. Подозреваемые уже попросили у граждан прощения", - добавили в пресс-службе.

 
Досудебное расследование по факту продолжается Коксуской районной полицией. На время расследования в отношении подозреваемых избрана мера пресечения "Обязательство о явке".
 
Отметим, что благодаря мессенджерам и соцсетям недостоверная информация быстро распространяется среди населения. В марте текущего года по WhatsApp была распространена фейковая информация о гибели ребенка после употребления газировки, после чего Комитет охраны общественного здоровья Минздрава РК опубликовал опровержение.
 
В Карагандинской области для борьбы с фейковыми рассылками создали Telegram-канал stopfake09. С его помощью любой пользователь может выяснить, насколько достоверна та или иная информация.
 

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