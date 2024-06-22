В Астане няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка

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Туркестан. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет, сообщает - Жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет, сообщает otyrar.kz





Адвокат осужденной Айнагуль Рустемовой рассказала, что ее подзащитная совершила преступление из-за проблем с психикой: это галлюцинации и голоса подсказывали убить детей. По версии юриста, женщина не скрывалась от правосудия. В Шымкент из Туркестана она уехала, чтобы наложить на себя руки.





На судебном процессе отца детей признали потерпевшим. Государственный обвинитель по громкому делу говорит, что сама осужденная не объяснила причину чудовищного убийства. Но, в ходе судебных прений, мать попросила для себя мягкого приговора.





К материалам дела приобщена переписка 32-летней уроженки Кызылординской области с ее мужем. Выяснилось, что за несколько дней до убийства между ними возникла ссора, якобы конфликт с супругом стал причиной для убийство, рассказывают в суде. Кроме того в ходе досудебного расследования ей провели все необходимые экспертизы, в том числе и психиатрическую. 32-летнюю женщину признали вменяемой.



