21.06.2024, 20:03 34776
В Астане няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка
Подозреваемая водворена в ИВС
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях и мессенджерах появилась информация о задержании 38-летней женщины, которая была няней малыша 2022 года рождения, скончавшегося от удушья.
Информацию о гибели ребенка подтвердили в столичном департаменте полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", - сообщили в полици.
Ране сообщалось, что в Семее мать подозревают в убийстве дочери. Разрубленное на части тело нашел участковый.
В конце мая житель Алматинской области получил пожизненное лишение свободы за убийство женщины и двух несовершеннолетних детей.
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22.06.2024, 11:00 3701
Мать задушила детей в съемной квартире в Туркестане: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, вынесли приговор. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет, сообщает otyrar.kz.
Адвокат осужденной Айнагуль Рустемовой рассказала, что ее подзащитная совершила преступление из-за проблем с психикой: это галлюцинации и голоса подсказывали убить детей. По версии юриста, женщина не скрывалась от правосудия. В Шымкент из Туркестана она уехала, чтобы наложить на себя руки.
На судебном процессе отца детей признали потерпевшим. Государственный обвинитель по громкому делу говорит, что сама осужденная не объяснила причину чудовищного убийства. Но, в ходе судебных прений, мать попросила для себя мягкого приговора.
К материалам дела приобщена переписка 32-летней уроженки Кызылординской области с ее мужем. Выяснилось, что за несколько дней до убийства между ними возникла ссора, якобы конфликт с супругом стал причиной для убийство, рассказывают в суде. Кроме того в ходе досудебного расследования ей провели все необходимые экспертизы, в том числе и психиатрическую. 32-летнюю женщину признали вменяемой.
Напомним, в феврале 2024 года Тела двух убитых малолетних детей обнаружили на съемной квартире в Туркестане. Уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей. мать двух убитых детей в Туркестане работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея № 46 имени А.С.Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области.
21.06.2024, 17:00 38996
Астанчанка обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница города Астаны обещала смягчить приговор бывшему министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
По заявлению родственников Бишимбаева К. проводится досудебное расследование в отношении жительницы столицы Г. Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву", - проинформировали в пресс-службе.
Наряду с этим, отметили в агентстве, действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере.
Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности. С санкции суда подозреваемая взята под стражу. Расследование продолжается", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
Напомним, весной прошлого года в Алматы произошла массовая драка после того, как трое проходивших мимо парней вступились за девушку, которую избивал молодой человек. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы. По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
Адвокат потерпевшей стороны заявил о некорректных высказываниях следователя по этому делу капитана полиции Құдратіллаева Н. в адрес пострадавших.
21.06.2024, 14:11 45446
Покушение на казахстанского журналиста: Генпрокуратура начала расследование
Фото: Polisia.kz
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан начала досудебное расследование по факту покушения на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве, сообщили в пресс-службе ведомства.
По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых", - сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее глава ведомства обратился в адрес генерального прокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии данного преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей.
Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль Генеральной прокуратуры", - отметили в пресс-службе.
Сегодня в МВД прокомментировали заявление жены пострадавшего Натальи Садыковой о личности подозреваемого в нападении на ее мужа.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
21.06.2024, 11:25 48311
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве: в МВД прокомментировали заявление жены пострадавшего
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали заявление Натальи Садыковой о личности подозреваемого в нападении на ее мужа - казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, сообщает Polisia.kz.
Относительно гражданина М.Каратаева сообщаем, что еще в январе 2019 года он был уволен из органов внутренних дел и в настоящее время не является сотрудником полиции. Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела", - проинформировали в МВД.
В ведомстве заверили, что по результатам данной работы будет предоставлена дополнительная информация.
Ранее Наталья Садыкова на своей странице в Сети заявила о том, что украинская полиция установили подозреваемых в совершении преступления.
Напомним, во вторник неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Позже Токаев прокомментировал нападение на казахстанского журналиста в Киеве
21.06.2024, 10:22 51821
В Жамбылской области осудили руководство "Таза-Талас" за хищение госимущества
Фото: pexels.com
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Тараз. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Таласского района выявила схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ "Таза-Талас".
Руководство предприятия на основании поддельных документов без выставления на торги реализовало третьим лицам четыре автомобиля. Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге. По данному факту прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества)", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.
В рамках дела прокуратурой возвращено два автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге.
Приговором Таласского районного суда от 13 июня 2024 года директор предприятия "Таза-Талас" и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.
20.06.2024, 19:39 72256
У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица
Фото: instagram.com/podslushano.de
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Берлин. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица, сообщает BILD.
Мы предполагаем, что произошла драка, что на женщину напали и она, должно быть, отчаянно защищалась", - рассказал следователь.
По информации BILD, по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого.
Одновременно с Сайлыбаевой пропала ее 49-летняя свекровь Наталья Донцова из России. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор ее не видели. Сейчас юная Жаклин находится с отцом. В Германию из Казахстана приехал 35-летний брат погибшей Канат Сайлыбаев.
У нас была очень тесная связь. Мы волновались. Это было совершенно не в характере Айгуль. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут. Наши родители разговаривали с ней по телефону каждый день, последний раз 3 июня. Уже 5 июня мы сообщили в полицию. <...> Айгуль была очень открытым и отзывчивым человеком. Она любила свою дочь больше всего на свете и была любящей матерью. Надеюсь, тот, кто виновен в смерти Айгуль, понесет справедливое наказание и справедливость восторжествует", - рассказал брат погибшей.
Ранее сообщалось, что криминальная полиция Германии обнаружила тело женщины, по внешним признакам принадлежащее гражданке Республики Казахстан Айгуль Сайлыбаевой.
19.06.2024, 15:22 107876
Порядка 19 млрд тенге отдали казахстанцы мошенникам за последние три года - Антикор
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 3 года в производстве Антикоррупционной службы зарегистрировано более 700 уголовных дел по фактам мошенничества, из них более ста были сопряжены с подстрекательством к даче взятки, сообщил на брифинге Антикора официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров.
По словам Бигайдарова, по фактам мошенничества за отчетный период осуждено 424 лица. Общая сумма переданных мошенникам средств по республике составляет порядка 19 млрд тенге.
В качестве примера спикер привел дело в отношении руководителя отдела областного управления государственной инспекции труда.
Он осужден за покушение на хищение средств предпринимателя и подстрекательство его к даче взятки должностным лицам за прекращение уголовного преследования по факту смерти двух работников на производстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - рассказал представитель Антикора.
19.06.2024, 13:37 108921
Руководители Комитета рыбного хозяйства МСХ получили по 6 лет за коррупцию
Подсудимые с 2021 года брали взятки от представителей малого и среднего бизнеса за общее покровительство
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор руководителям Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Жунусов Н.Т. и его подчиненный - руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Суыкбаев Е.К. Приговором суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - сообщили в Антикоре.
Подсудимых обвиняли в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.
Они также лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Антикор сообщал о завершении расследования в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК.
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