Атырау. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Атырау сотрудника ДУИС пытались подкупить осетриной, передает Kazakhstan Today.





Гражданин ранее уже был осужден за совершенное преступление по статье 190 УК РК "Мошенничество" и находился на пробационном контроле (наказание, не связанное с изоляцией осужденного от общества).

Как сообщает Polisia.kz , ночью он находился вне места проживания и, желая избежать наказания, пытался дать взятку куском рыбы осетровых видов сотруднику пробационной службы ДУИС.

Инспектор пробации о попытке дачи взятки доложила сотрудникам собственной безопасности ДУИС по Атырауской области.

На данный момент в отношении взяткодателя начато досудебное расследование по статье 367 УК РК (Дача взятки)", - сообщили в пресс-службе ДУИС.

В ВКО полицейский целый месяц вымогал деньги у нарушителя. В конце октября в Шымкенте судью лишили свободы на 5 лет за взятку 300 тысяч тенге.

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