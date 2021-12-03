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В Атырауской области члены ОПГ обманули государство на 700 млн тенге

02.12.2021, 17:18 101494
АТЫРАУ. 2 ДЕКАБРЯ - В Атырауской области осуждены члены ОПГ, нанесшие государству ущерб в размере 700 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Очередной факт криминального обналичивания средств выявило Агентство по финансовому мониторингу. 
 

Пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством Н. Даулетьяровой. Члены ОПГ от имени аффилированных компаний - ТОО "Атырау Инвест Групп", ТОО "БР-Групп", ТОО "Ербек-компани" в период с 2017 по 2019 годы осуществляли незаконную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур предприятиям области. Таким образом, содействовали компаниям в уклонении от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 715 миллионов тенге", - сообщает пресс-служба АФМ. 

 
Главный организатор ОПГ приговорена к 7 годам лишения свободы, ее соучастников осудили на 5 и 5,5 лет соответственно.
 
Ранее в Караганде осудили бизнесмена, незаконно обналичившего более 300 млн тенге.

Также в Шымкенте был задержан и осужден предприниматель за неуплату 650 миллионов тенге налогов. 
 

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В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге

03.12.2021, 16:29 26785
В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге
Фото:lenta.ru
ТУРКЕСТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает otyrar.kz, в Специализированном суде Туркестанской области рассмотрели уголовные дела в отношении работников Управления физической культуры и спорта, а именно Кырыкбаева П., Пернебаевой М., Оспановой Б. и Аширбековой Г. Все они обвиняются в создании и руководстве преступной группы с целью хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (части 3 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), пункты 1 и 2 части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
 

Громкий инцидент берет свое начало еще с 2019 года. Тогда согласно утвержденному плану, управлением физической культуры и спорта проводились ряд спортивных мероприятий в виде соревнований и учебно-тренировочных сборов. Начальник управления П. Кырыкбаев внес ряд приказов об осуществлении спортивных мероприятий, а также о финансировании их участников. Однако выделенные средства осваивались без фактического или частичного проведения спортивных мероприятий, с внесением "авансового отчета" об израсходовании полной суммы перечисленных денежных средств. После того как старшие тренера обналичивали деньги, часть передавали работникам управления. На оставшуюся часть денег тренера проводили спортивные мероприятия, либо вообще не проводили, оставляя себе денежные средства. Таким образом был нанесен ущерб государству в сумме около 70 миллионов тенге".

 
Суд, в ходе изучения материалов дела, переквалифицировал обвинения П. Кырыкбаева и Б.Оспановой на халатность, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. П. Кырыкбаеву приговором суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, его коллеге Б. Оспановой ограничение свободы на 6 месяцев. Приговором суда М. Пернебаева и Г. Аширбекова признаны виновными в хищении денег в особо крупном размере и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому, сообщает издание.
 
 

Мошенница обманула жителей Тараза на 50 млн тенге

03.12.2021, 15:32 39448
Мошенница обманула жителей Тараза на 50 млн тенге
ТАРАЗ. 3 ДЕКАБРЯ - Мошенница обманула жителей Тараза. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в управление полиции города Тараза обратился 57-летний мужчина. Он сообщил, что в июне 2021 года некая женщина, представившись сотрудником акимата, обещала помочь приобрести квартиру и завладела его деньгами в сумме 1,8 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 46-летняя местная жительница, находящаяся под стражей в СИЗО областного центра за 11 аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 млн тенге. Задержанная дала признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

 
 

Судья Верховного суда Казахстана получил 5 лет за взятки

03.12.2021, 15:12 39448
Судья Верховного суда Казахстана получил 5 лет за взятки
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Суд № 2 Нур-Султана огласил обвинительный приговор в отношении судьи Верховного суда Мейрама Жангуттинова и судьи Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Лизы Тургунбаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Суд установил, что Жангуттинов, являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, путём обмана под видом взятки пытался похитить у Тургунбаевой через посредника денежные средства в сумме 7 тыс. долларов США. При получении денег Жангуттинов был задержан. Тургунбаева через посредника совершила дачу взятки в крупном размере - 27 тыс. долларов США, лицу, занимающему ответственную государственную должность.

 

В отношении посредника - Абдусаттарова - уголовное дело прекращено до суда в связи с добровольным сообщением правоохранительному органу о даче взятки", - сообщает пресс-служба суда

 
При назначении наказания суд признал отягчающим обстоятельством в отношении Жангуттинова и Тургунбаевой нарушение ими присяги судьи и посчитал справедливым наказание в виде реального лишения свободы.
 

Мейраму Жангуттинову назначено 5 лет лишения свободы. Тургунбаевой, с учетом смягчающих обстоятельств: чистосердечного раскаяния, активного способствования раскрытию преступления и изобличению других участников преступления, назначено 5 лет лишения свободы". 

 
Оба подсудимых пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области ряд должностных лиц привлечен к ответственности за коррупцию подчиненных. 
 

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