Костанай. 20 октября. Kazakhstan Today - В Костанайской области задержан мужчина, обстрелявший здание РОВД, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Мендыкаринского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий смогли установить и задержать подозреваемого, который несколькими днями ранее обстрелял здание РОВД в поселке Боровское, пишет alau.kz

Как сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДВД Ерлан Рахимов, задержанный оказался местным 35-летним жителем, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за оскорбление и неповиновение сотрудникам полиции. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В его отношении ведется досудебное расследование по статье 380-1 УК РК (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, специального государственного органа). Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Иную информацию до данному факту полиция не разглашает.

Напомним, 16 октября в райцентре Мендыкаринского района неизвестные из машины выстрелили в здание местного РОВД, после чего автомобиль скрылся. В результате инцидента никто не пострадал.

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