В Павлодаре истязавшие детей санитарки отделались условным сроком

Павлодар. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре издевавшиеся над больными детьми санитарки получили 3,5 года условно, передает Kazakhstan Today.

Во время тихого часа и ночью они привязывали страдающих психическими расстройствами маленьких пациентов веревками к кроватям, сообщает телеканал КТК

Прокурором города и подозреваемыми заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Приговорами суда сотрудницы психоневрологического центра Павлодара осуждены к трем годам шести месяцам ограничения свободы за истязание несовершеннолетних воспитанников", - сказала пресс-секретарь суда №2 Павлодара Гульсум Ахтаева.

Суд над двумя сотрудницами детского психоневрологического центра проходил в закрытом режиме. Свою вину они признали полностью.

Всего по факту издевательств над детьми было заведено 16 уголовных дел. Ранее пятерых санитарок уже приговорили к трем с половиной годам условно. Еще девять дел находятся на стадии рассмотрения.

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