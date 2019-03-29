В Павлодаре задержали начальника отделения дознания Южного ОВД

Павлодар. 12 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре задержали начальника отделения дознания Южного отдела внутренних дел, передает Kazakhstan Today.
9 января 2019 года областной департамент Национального бюро по противодействию коррупции и отдел собственной безопасности департамента полиции провели совместную операцию. В ходе операции задержан начальник отделения дознания Южного ОВД управления полиции Павлодара Талгат Мекебаев, сообщили в пресс-центре городского ДП.
Сотрудника полиции подозревают в получении денежных средств. По факту задержания проводится расследование, пишет Pavon.kz.
Видео задержания, которое сняли мимо проезжавшие павлодарцы, попало в социальные сети.
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