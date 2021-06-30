В Павлодарской области автомобиль насмерть сбил 4-летнюю девочку

Фото: report.az
По сообщению пресс-службы областного ДП, 28 июня, в 17.30, в селе Береке сельской зоны Аксу 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106" совершил наезд на девочку 2017 года рождения, которая выбежала на проезжую часть дороги, сообщает Pavlodarnews.kz.
В результате ДТП ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.
В отношении водителя начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Он водворен в ИВС.
Напомним, в ДТП в Костанайской области погибли трое подростков.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства