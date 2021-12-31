В Павлодарской области украли 59 млн тенге при госзакупках

ПАВЛОДАР. 30 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области выявлено хищение денежных средств при строительстве наружных сетей и благоустройства домов жилого комплекса "Сарыарка" в Павлодаре, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ленинский, передает KAZAKHSTAN TODAY.
А. Ахметов с целью хищения бюджетных денежных средств в 2016-2017 годах приобрел ТОО "АзияСпецСтрой", ТОО "Ман-кожа" и ТОО "Репер-СК", зарегистрировал их на подставных лиц и в дальнейшем от имени указанных предприятий участвовал в госзакупках. По предварительному сговору с А. Бекеевым, К. Культумановым, О. Сагинаевым и М. Габбасовым по договорам о госзакупках он подписал акты выполненных работ, которые фактически не выполнены, тем самым причинив государству ущерб на общую сумму свыше 59 миллионов тенге", - говорится в сообщении АФМ РК.
По информации ведомства, Ахметов осужден к восьми годам лишения свободы, Бекеев - к трем годам, Культуманов, Сагинаев и Габбасов получили от двух до трех лет ограничения свободы.