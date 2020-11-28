В СКО бухгалтер отдела образования похитила из бюджета почти 6 млн тенге

Петропавловск. 27 ноября. Kazakhstan Today - Приговором Уалихановского районного суда Северо-Казахстанской области главный бухгалтер районного отдела образования Алтын Тютебаева признана виновной в совершении уголовного правонарушения по факту мошенничества в крупном размере, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , судом назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью сроком на 3 года.

Алтын Тютебаева ежемесячно начисляла образовавшуюся в отделе образования экономию денег на свой собственный карточный счет.

С января 2017 года по декабрь 2019 года Тютебаева похитила из бюджета 5 миллионов 657 тысяч 423 тенге", - сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин.

Приговор суда вступил в законную силу.

19 ноября в Атырау выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома по программе "Нурлы жер".

В ЗКО участник госзакупок подозревается в хищении 143 млн тенге бюджетных средств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства