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В СКО бухгалтер отдела образования похитила из бюджета почти 6 млн тенге

27.11.2020 11665
Петропавловск. 27 ноября. Kazakhstan Today - Приговором Уалихановского районного суда Северо-Казахстанской области главный бухгалтер районного отдела образования Алтын Тютебаева признана виновной в совершении уголовного правонарушения по факту мошенничества в крупном размере, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Петропавловск.news, судом назначено наказание в виде трёх лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью сроком на 3 года. 
 
Алтын Тютебаева ежемесячно начисляла образовавшуюся в отделе образования экономию денег на свой собственный карточный счет. 
 

С января 2017 года по декабрь 2019 года Тютебаева похитила из бюджета 5 миллионов 657 тысяч 423 тенге", - сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин.

 
Приговор суда вступил в законную силу.
 
19 ноября в Атырау выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома по программе "Нурлы жер". 
 
В ЗКО участник госзакупок подозревается в хищении 143 млн тенге бюджетных средств.
 

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