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В Талдыкоргане ограбили почтальона с деньгами пенсионеров

04.02.2021 7696
Талдыкорган. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане злоумышленник похитил 1,5 млн тенге у почтальона, несшего деньги в Дом пенсионеров, передает Kazakhstan Today.
 
Утром 3 февраля в дежурную часть Восточного отдела полиции УП города Талдыкоргана с заявлением о похищении денежных средств обратилась 53-летняя жительница областного центра, которая работает доставщиком денег в Дом пенсионеров, сообщает Polisia.kz.
 

На пути следования на велосипеде в Дом пенсионеров к женщине подкрался незнакомец и похитил пакет, лежащий в ящике двухколесного транспорта. В пакете находилось около полутора миллиона тенге", - рассказал начальник УП города Талдыкоргана Аскар Нурсапа.

 
Подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний безработный местный житель. Со слов полицейских, ранее судимый.

 

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