В Талдыкоргане осудили военнослужащего, застрелившего своего начальника

ТАЛДЫКОРГАН. 3 ИЮНЯ - К 12 годам лишения свободы приговорен военнослужащий, обвиняемый в убийстве своего начальника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специализированный межрайонный военный суд признал подсудимого - капитана И. - виновным в убийстве (статья 99, часть первая Уголовного кодекса РК), а также в хранении и ношении огнестрельного оружия (статья 287, часть вторая Уголовного кодекса РК). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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