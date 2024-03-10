В Талдыкоргане работницу интернет-магазина избили на рабочем месте
Установлено, что инцидент произошел 9 января в одном из интернет-магазинов Талдыкоргана. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в региональном департаменте полиции.
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Подозреваемые в организации теракта два казахстанца ликвидированы при перестрелке с российскими силовиками
Фото: КНБ РК
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности подтвердили опубликованную в СМИ информацию о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ.
"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование", - сказано в сообщении КНБ.
Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества.
Ранее Telegram-канал ASTRA сообщил о предотвращении нападения на синагогу в Москве. В перестрелке со спецназом погибли два гражданина Казахстана - приверженцы группировки "Вилаят Хорасан".
"Перестрелка между ФСБ и предполагаемыми исламистами произошла рано утром 7 марта в деревне Коряково. В результате были убиты два подозреваемых в подготовке к теракту - граждане Казахстана 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев. По данным силовиков, они приехали в Россию 28 февраля этого года. После рейда в частном доме силовики обнаружили пистолет Макарова, автомат Калашникова и то, что оперативники ФСБ называют заготовками для изготовления взрывных устройств", - сообщается в опубликованной информации.
В Алматинской области начальника колонии задержали по подозрению в получении взятки
7 марта текущего года по подозрению в получении взятки задержан начальник учреждения № 57 департамента УИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу", - проинформировали в пресс-службе.
Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", - добавили в КУИС.
Мясное ОПГ в Костанайской области: украдено 3 млрд тенге госсубсидий
Группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК" c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании. Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей", - сообщили в агентстве.
Семи ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений", - добавили в пресс-службе.
В Туркестанской области таможенников подозревают в получении взяток
Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт" областного департамента государственных доходов по фактам взяточничества на системной основе", - заявил Арман Тлеукенов.
Расследование продолжается", - добавил официальный представитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
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Дело Сатыбалды: возвращено более 730 млрд тенге активов
В СКО депутат подозревается в хищении более 250 млн тенге
Он подозревается в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от подведомственной организации со средств, выделенных для спортсменов на прохождение учебно-тренировочных сборов. Досудебное расследование продолжается", - сказал представитель Антикора.
За что задержан экс-вице-министр культуры и спорта, рассказали в Антикоре
Действуя в интересах коммерческой организации, он пролоббировал заключение c ней договора по организации в 2018 году выставки XV Межрегионального форума сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в Петропавловске. При этом смета для проведения форума была завышена в 2 раза, что привело к необоснованному расходу бюджетных средств", - рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге.
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