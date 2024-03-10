В Талдыкоргане работницу интернет-магазина избили на рабочем месте

Фото: КНБ РК

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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности подтвердили опубликованную в СМИ информацию о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ.

"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование", - сказано в сообщении КНБ.

Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества.

Ранее Telegram-канал ASTRA сообщил о предотвращении нападения на синагогу в Москве. В перестрелке со спецназом погибли два гражданина Казахстана - приверженцы группировки "Вилаят Хорасан".

"Перестрелка между ФСБ и предполагаемыми исламистами произошла рано утром 7 марта в деревне Коряково. В результате были убиты два подозреваемых в подготовке к теракту - граждане Казахстана 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев. По данным силовиков, они приехали в Россию 28 февраля этого года. После рейда в частном доме силовики обнаружили пистолет Макарова, автомат Калашникова и то, что оперативники ФСБ называют заготовками для изготовления взрывных устройств", - сообщается в опубликованной информации.



