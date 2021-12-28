За нанесенный государству ущерб более чем в 1 млрд тенге осужден житель Шымкента

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Территориальным департаментом Агентства по города Шымкента пресечена незаконная деятельность гражданина А. Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов", - сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По данным следствия, мужчина в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий - ТОО Мейір курылыс, Тыныштык 2018, Элит Капитель, МАГМА-2018, Ашимов и Ко., A L A T A U K, S-Industry, БЕС КАСКА, ЖОРГА 2019, ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020, Eхcellent, УГАМ 2018, 005, Эверест К.
Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.
В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 1 млрд. тенге. А. Махатаев осужден к 4 годам лишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью. Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что шымкентского предпринимателя осудили за неуплату 650 миллионов тенге налогов.