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За нанесенный государству ущерб более чем в 1 млрд тенге осужден житель Шымкента

27.12.2021, 15:35 25361
За нанесенный государству ущерб более чем в 1 млрд тенге осужден житель Шымкента
Фото: pexels
ШЫМКЕНТ. 27 ДЕКАБРЯ - За нанесенный ущерб государству в размере более 1 миллиарда тенге осужден житель Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Территориальным департаментом Агентства по города Шымкента пресечена незаконная деятельность гражданина А. Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов", - сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

 
По данным следствия, мужчина в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий - ТОО Мейір курылыс, Тыныштык 2018, Элит Капитель, МАГМА-2018, Ашимов и Ко., A L A T A U K, S-Industry, БЕС КАСКА, ЖОРГА 2019, ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020, Eхcellent, УГАМ 2018, 005, Эверест К.
 
Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.
 

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 1 млрд. тенге. А. Махатаев осужден к 4 годам лишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью. Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства", - сообщили в ведомстве.

 
 

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На трассе Актобе - Астрахань у мужчины в авто обнаружили 70 килограммов рыбы осетровых пород

27.12.2021, 17:05 16986
На трассе Актобе - Астрахань у мужчины в авто обнаружили 70 килограммов рыбы осетровых пород
Фото: azh.kz
АТЫРАУ. 27 ДЕКАБРЯ - На трассе Актобе - Астрахань задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве. В его машине было обнаружено около 70 килограмм рыбы осетровых пород, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
21 декабря, около 12.50, у 30-летнего мужчины в автомобиле было обнаружено 23 штуки осетровых рыб, упакованных в полиэтиленовый пакет, сообщает azh.kz.
 

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками патрульной полиции при ДП Атырауской области в ходе проведения проверочных работ по оперативно-профилактическому мероприятию "Бекіре-2021" на трассе Актобе - Астрахань", - заявили в ДП Атырауской области.

 
При сдаче указанных 23 штук осетровых видов рыб на завод "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" общая масса составила 67 килограммов 600 граммов. Незаконно выловленная рыба, изъятая полицейскими, будет передана осетровому заводу. Затем, согласно приговору суда, будет продана в пользу государства
 

В настоящее время по указанному факту начато досудебное расследование в отношении водителя и пассажира автомобиля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев. 

 
 

В Жамбылской области украли 54 млн тенге, выделенные детскому дому

27.12.2021, 12:41 30561
В Жамбылской области украли 54 млн тенге, выделенные детскому дому
ТАРАЗ. 27 ДЕКАБРЯ - В Жамбылской области в рамках уголовного дела установлен факт хищения денежных средств работником детского сада "Акбота" отдела образования Сарысуского района Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствием установлено, что ответственный работник по бюджету десткого сада Д. Абибуллаев, используя свое служебное положение, в период с 2018 по 2021 годы путем незаконных перечислений на свой карточный счет похитил бюджетные средства в общей сумме 54 миллиона тенге", - рассказали в Антикоррупционной службе.

 
Виновный, по информации ведомства, приговорен к шести годам лишения свободы.
 
Отмечается, что часть ущерба в размере 18 миллионов тенге возвращена в бюджет.

 

В Алматы производители синтетических наркотиков получили 10 и 11 лет тюрьмы

27.12.2021, 12:07 31091
АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - А Алматы вступили в силу приговоры по уголовным делам по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первый приговор вынесен в отношении жителей города, 24-летнего Х. Исламова и 25-летнего С. Епифанова, которые организовали производство мефедрона с целью его сбыта. Как установлено судом, ранее они пытались зарабатывать, расфасовывая наркотики на разовые дозы и реализуя их бесконтактным способом, пишет Polisia.kz.
 
В ходе обыска дачного дома сотрудниками полиции был обнаружен раствор мефедрона на конечной стадии производства, оборудование со следами наркотика и различные вещества, необходимые для его изготовления и сбыта. Как показали результаты экспертизы, вес изъятой "синтетики" составил четыре килограмма, что является особо крупным размером. 
 
Учитывая наличие у подсудимых малолетних детей, а также их активное содействие следствию, Х. Исламов и С. Епифанов приговорены к 11 годам лишения свободы. 
 
Второй приговор состоялся в отношении М. Шевцова, 27-летнего жителя Алматы, который также организовал производство мефедрона для его дальнейшего сбыта. 
 
В ходе обыска в арендуемой квартире обнаружены все доказательства, позволяющие квалифицировать преступление как производство наркотиков в особо крупном размере. Изъяты оборудование для их производства и расфасовки, а также 200 граммов готового вещества. 
 
В ходе судебных заседаний Шевцов пытался снизить меру наказания, утверждая, что производил наркотики для личного потребления. Однако представленные суду доказательства позволили опровергнуть эти показания. В результате Шевцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. 

Все вынесенные приговоры вступили в законную силу. Отбывать наказание осужденные будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

 

Видео зверского обращения с воспитанниками детсада в Алматы попало в соцсети

27.12.2021, 11:48 32251
Видео зверского обращения с воспитанниками детсада в Алматы попало в соцсети
Фото: Кадры с видео
АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - Полиция Алматы расследует факт жестокого обращения с воспитанниками одного из детских садов в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соцестях распространяется видео, на котором воспитательница детского сада жестоко обходится с детьми. На кадрах видно, как сначала она ударила по лицу и голове девочку, затем, проходя по ряду, била детей скалкой, а одну из воспитанниц рванула за волосы. 
 

Разбитые губы. Многочисленные гематомы от ударов скалкой, истязания за уши и волосы. Это точно детский сад?" - пишет автор поста. 

 
В департаменте полиции города после публикации видео прокомментировали, что по данному инциденту заведено уголовное дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 
 

В рамках расследования непременно будут изучены обстоятельства вопиющих фактов и дана правовая оценка действиям воспитателя, согласно чему она понесет ответственность", - сообщили полицейские.

 

В Алматы "заминировали" российское консульство

26.12.2021, 18:36 47546
В Алматы "заминировали" российское консульство
Фото: Terje Sollie: Pexels
АЛМАТЫ. 26 ДЕКАБРЯ - Неизвестный злоумышленник 26 декабря сообщил о "минировании" здания генерального консульства России в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правоохранительные органы провели проверку и установили, что угроза была ложной, ведется поиск лжетеррориста, сообщил РИА Новости консул-советник генерального консульства Владимир Малышев.
 
По его данным, сообщение от неизвестного поступило на электронную почту консульства в районе 10 утра по местному времени (07.00 мск).
 

Это был очень неприятный текст с угрозами и сообщением, что генконсульство заминировано. Действительно, мы предприняли все меры, которые в этих случаях должны быть предприняты. В частности, казахстанская сторона отреагировала очень оперативно, профессионально, мы крайне признательны", - сказал дипломат.

 
По его информации, прибывшие в консульство кинологи провели проверку здания с внутренней и внешней сторон, но никаких взрывоопасных предметов найдено не было.
 

Мы со своей стороны меры тоже приняли. Ничего найдено не было, насколько мы понимаем, угрозы ложные", - добавил Малышев.

 
Полиция возбудила уголовное дело и ведет поиск автора анонимного сообщения.
 
Статья "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
 

Врачей Атырауской области осудили за смерть годовалого ребенка

26.12.2021, 14:53 50741
АТЫРАУ. 26 ДЕКАБРЯ - Четверых врачей Атырауской области осудили за смерть годовалого ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
От заключения в колонии медиков спасла амнистия, уточняет портал "Мой ГОРОД". 
 
24 декабря в суде №2 города Атырау был вынесен приговор в отношении врачей Областной детской больницы - хирургов Тлеугалиева, Зулкашева и Адрисова и педиатра Тажгалиевой. Они обвинялись по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть человека".
 
Согласно материалам дела, в декабре 2019 года скончался 11-месячный ребенок - он проглотил магнитик от крышки iPad. При этом родные малыша обращались за помощью, но медики не стали оперировать малыша, ссылаясь на то, что инородный предмет выйдет естественным путем.
 
По информации пресс-службы суда №2 Атырау, дежурившие 22, 23, 26 декабря 2019 года врачи-хирурги Атырауской областной детской больницы Тлеугалиев, Зулкашев, Адрисов, врач-педиатр Тажгалиева не оказали надлежащей медицинской помощи ребенку 2018 года рождения, проглотившему инородное тело.
 

Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения ребенок скончался. Вина подсудимых нашла свое подтверждение показаниями потерпевшего, свидетелей и заключениями экспертизы, специалистов", - заявили в пресс-службе суда.

 
Как выяснилось, прокурор просил назначить всем подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года и на основании акта амнистии освободить их от основного наказания ввиду совершения преступления небольшой тяжести.
 
Стороны потерпевших просила назначить врачам строгое наказание.
 
Сами подсудимые не согласились с предъявленным обвинением и просили их оправдать.
 

Суд при назначении наказания учел все смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, роль каждого из соучастников преступления. В связи с этим, всем осужденным назначено основное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев за совершение деяния, повлекшее по неосторожности смерть человека. Зулкашеву назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на 3 года, Тлеугалиеву, Адрисову, Тажгалиевой - на 2 года. В соответствии с законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" они освобождены от наказания в виде лишения свободы, так как согласно Уголовному кодексу это деяние относится к преступлениям небольшой тяжести. Гражданский иск по делу не предъявлен", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 

В Акмолинской области изъяли 87 коробок несертифицированной пиротехники

24.12.2021, 19:50 85966
КОКШЕТАУ. 24 ДЕКАБРЯ - На территории Акмолинской области с 15 декабря по 3 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника - 2021", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники полиции совместно с органами гражданской защиты ДЧС ежедневно проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов, сообщает Polisia.kz
 
Активизирована работа нарядов патрульной полиции по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом. 
 
За истекший период составлено 37 административных протоколов по статье 196 КоАП РК "Незаконная торговля товарами и иными предметами". Согласно санкции статьи, нарушителям грозит штраф в размере до 25 МРП. 
 
Из продажи изъято 87 коробок несертифицированных пиротехнических изделий. 
 

Полиция Алматинской области спасла гражданина Узбекистана от похищения

24.12.2021, 18:37 80546
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - Жителя Узбекистана спасли от похищения полицейские Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", похищенный передал записку о помощи полицейским Жамбылской области на одной из заправочных станций.
 
Как только ориентировка поступила на пульт дежурной части департамента полиции, был объявлен план-перехват, в ходе которого вблизи села Самсы на трассе Алматы - Бишкек остановили легковой автомобиль. В нем находились пятеро мужчин, один из которых и оказался похищенным.
 

Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Жамбылского района. Потерпевший уже написал заявление о принятии мер в их отношении. Сейчас будут выясняться все обстоятельства дела. Материал по территориальности передается в ДП Жамбылской области", - сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Алматинской области Ерлан Мухамедьяров.

 
Как сообщалось ранее, в Нур-Султане задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за торговлю людьми.

 
Напомним также, что житель Туркестанской области, попавший в трудовое рабство к фермеру-полицейскому, покончил с собой. Родственники погибшего утверждают, что его били и унижали, поэтому мужчина пошел на отчаянный шаг.
 
Также сообщалось, три жительницы Шымкента осуждены за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
 

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