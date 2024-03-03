Чиновник отделался легким наказанием за размытую во время паводков дорогу в Жетысуской области

Прокурорская проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке

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Талдыкорган. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысуской области осужден за злоупотребление должностными полномочиями, - Бывший руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысуской области осужден за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает прокуратура региона.





Чиновника осудили за грубые нарушение при строительстве дороги к станции Малайсары в Кербулакском районе.





Во время паводков 2023 года дорога была практически полностью смыта талыми водами. История вызвала большой общественный резонанс.





Прокурорская проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке", - сообщили в прокуратуре.





Расследование показало, что работы проведены без проектно-сметной документации и экспертизы под видом текущего ремонта.





В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество работ, что привело к разрушению дороги. Ущерб, причиненный государству, составил более 22 млн тенге", - добавили в ведомстве.





Спецпрокуроры начали досудебное расследование по статье 361, часть 4, УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями). По закону подобные деяния наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Однако суд назначил экс-главе управления наказание, не связанное с лишением свободы, с учетом признания вины, возраста подсудимого и полного возмещения ущерба.





Приговор не вступил в законную силу.





Стоит отметить, что в Жетысуской области регулярно происходят коррупционные преступления. В июне 2023 года сообщалось, что сотрудники ДЮСШ в Жетысуской области присвоили более 16 млн тенге. В июле в коррупции изобличили главу областного ДЧС. В августе того же года по подозрению в коррупции был арестован глава регионального департамента фармконтроля.





Также ведется расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкоргана. Его подозревают в получении от подчиненных взятки в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования.



