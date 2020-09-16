Задержан второй подозреваемый в убийстве фермера в Атырауской области

Атырау. 15 сентября. Kazakhstan Today - По делу об убийстве фермера в Атырауской области задержан второй подозреваемый, передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что 47-летний житель Атырауской области 6 сентября выехал на мотоцикле LTM из села Шокпартогай в направлении местности Боздак в поисках своего табуна лошадей, после чего не вернулся. По данному факту была создана следственно-оперативная группа из числа самых опытных сотрудников департамента полиции Атырауской области. Были выдвинуты и отрабатывались сразу несколько версий, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Во время прочесывания местности 9 сентября примерно в 30-40 километрах от райцентра Кулсары, в местности "Боздак", возле могил был обнаружен мотоцикл фермера без видимых повреждений. В ходе последующих розыскных мероприятий рано утром 14 сентября в 100 километрах от Кульсары, в местности Кырыкмылтык в яме на глубине 15-20 метров полицейские нашли тело пропавшего мужчины со следами насильственной смерти

По данному факту был задержан подозреваемый, ранее судимый житель Кульсары 1982 года рождения. У него было изъято охотничье ружье 16-го калибра. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Назначен ряд экспертиз.

На этом оперативная работа не остановилась, и в ходе специальных розыскных мероприятий был установлен круг подозреваемых. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ещё один подозреваемый - местный житель 1967 года рождения. Оперативно-следственная работа продолжается", - проинформировали в пресс-службе.

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