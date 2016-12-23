Задержанные сотрудники Счетного комитета и РГП "Казахавтодор" признали вину и раскаялись - Антикоррупционный орган

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Задержанные ранее сотрудники Счетного комитета и РГП "Казахавтодор" по делу о взятках признали вину и раскаялись в содеянном, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

С санкции районного суда №2 Алматинского района города Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жангирбаевой А., генерального директора РГП "Казахавтодор" Мукашева С., его заместителя Шамишева Е., руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения "арест", передает Kazakhstan Today.

По данным Нацбюро, в связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении государственного аудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП "Казахавтодор" Кургановой Ш. руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.

"В ходе следственных мероприятий Копобаева Б., Мукашев С., Ажигулов К., Шамишев Е., Курганова Ш. и Елемесов Б. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП "Казахавтодор" признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 млн тенге. В отношении их избрана мера пресечения "залог".

Как сообщалось ранее, 20 декабря Национальным бюро по противодействию коррупции задержаны главные государственные аудиторы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Б. Копобаева и А. Жангирбаева, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Нацбюро, должностные лица при проведении плановой проверки получили часть взятки в сумме 16 000 000 тенге от генерального директора РГП на ПХВ "Казахавтодор" С. Мукашева и его заместителя Е. Шамишева за не отражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств.

В данную схему были вовлечены все руководители областных филиалов "Казахавтодор", которые собирали взятки для государственных аудиторов. Так, за получение взятки в крупном размере задержаны главные государственные аудиторы Б. Копобаева и А. Жангирбаева, за дачу взятки задержаны генеральный директор С. Мукашев, его заместитель Е. Шамишев, главный бухгалтер Ш. Курганова, руководители отделов Б. Елемесов, К. Ажигулов, а также руководители областных филиалов "Казахавтодор", уточнили в ведомстве.

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