Замакима района Актюбинской области похитил почти 40 млн тенге, выделенных на строительство спортплощадок

Актобе. 26 октября. Kazakhstan Today - Замакима Мугалжарского района Актюбинской области Каиргали Назаров признали виновным в похищении миллионов тенге, выделенных из бюджета на строительство спортплощадок, передает Kazakhstan Today.

На развитие сферы спорта и культуры в 2016 году для Мугалжарского района из бюджета выделили около 100 миллионов тенге, более восьми миллионов тенге на каждый из восьми сельских округов. На эти деньги в селах строили спортплощадки, ремонтировали парки. Работы и расходование бюджетных средств курировал заместитель акима Мугалжарского района Назаров.

В мае этого года его задержали сотрудники антикоррупционной службы. Выяснилось, что Назаров с подельниками похитил часть денег.

Для этого, как утверждает следствие, чиновник разработал план. Дал указание сотрудникам акиматов сельских округов напрямую заключить договоры на строительство с РГП "Енбек Актобе", минуя тендер. Но на самом деле строило ТОО "ЕрКайсар". Директором там был младший брат супруги Назарова Сергазы Садихов. Он, директор "Енбек Актобе" Мурат Кенжебаев и руководитель ТОО "Новостройсервис" Жанболат Машаев согласились с планом замакима по хищению бюджетных средств. С помощью манипуляций в чертежах и проектно-сметной документации они уменьшили площадь ограждения спортплощадок, поменяли на них покрытие, увеличили стоимость малых архитектурных форм, установил суд. Иными словами, после изменения сметы удалось сэкономить миллионы, которые Назаров и его сообщники похитили, пишет газета " Диапазон ".

По данным следствия, замакима лично смотрел, как строятся площадки в аулах, просил сельских акимов и директоров школ для ускорения работ предоставить рабочую силу. Потом потребовал, чтобы все средства перечислили на счет "Енбек Актобе". Фактически на тот момент работы еще не завершили.

На суде допрашивали представителей акиматов сельских округов. Представитель аппарата акима Аккемирского сельского округа рассказал, что на строительство спортивной площадки в селе Елек выделили 8 млн 102 тыс. тенге. В ноябре ее сдали, с подрядчиком рассчитались полностью. Экспертиза установила, что из 8 млн похищено 3 млн 599 тыс. тенге. Схожая ситуация оказалась и в других семи сельских округах. Например, на строительство спортплощадки в селе Жагабулак выделили 8 млн 108 тыс. тенге, из этой суммы похитили более 3 млн тенге. На ремонт парка в селе Кожасай выделили более 3 млн тенге, похитили 412 тыс. тенге.

Всего ущерб бюджета от махинаций замакима составил около 38 миллионов тенге. Назарова, Машаева, Кенжебаева и Садихова судили по статье "Мошенничество". Дело рассматривали в Мугалжарском райсуде. Вину в преступлении они полностью признали, материальный ущерб погасили.

21 октября суд приговорил Назарова и Кенжебаева к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. По амнистии их срок заключения был сокращен до 3 лет и 9 месяцев. Обоим запрещено пожизненно работать на госслужбе. Машаева и Садихова приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил, резюмирует издание.

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