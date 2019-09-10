Туркестан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Жительница Арыси обманула соседку на 700 тыс. тенге, получив доступ к ее банковской карте, передает Kazakhstan Today.
В дежурную часть Арысского районного отдела полиции (РОП) с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что с ее банковской карточки пропала крупная сумма денег. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество), проинформировали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.
Позже полицейские задержали подозреваемую - местную жительницу. Как установлено, женщина, пользуясь доверием соседки, попросила ее помочь с переводом денег. Затем, узнав код банковской карточки потерпевшей, сняла с ее карточки наличные деньги, а также оформила несколько кредитов в трех банках на сумму 300 тыс. тенге. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшей, превысила 700 тыс. тенге.
В настоящее время Арысским РОП в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Женщина находится под подпиской о невыезде. Собранные материалы досудебного расследования будут направлены в суд для принятия решения.
Напомним, ранее в Шымкенте земельный мошенник обманул четырех человек на 1,5 млн тенге, обещая помощь в вопросах приобретения земли. А в другом случае мошенничества жителю города продали поддельный билет для поездки за границу за 250 тыс. тенге.
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