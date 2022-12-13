Система Orphus

Около двадцати туш мертвых сайгаков найдены в реке в Западном Казахстане

12.12.2022, 10:42 4326
Туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб
Уральск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В реке между селами Коктерек и Жулдыз Казталовского района Западно-Казахстанской области в реке обнаружены около 20 голов сайгаков, погибших по неизвестным причинам.

Сельчане опасаются, что весной туши животных могут стать источником опасных заболеваний, информирует портал "Мой город".

Аким Казталовского района Рустем Зулкашев рассказал, что сайгаки действительно погибли в водоеме при переходе через реку.

Лед очень толстый. На месте сейчас работают сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома. До вечера, думаю, извлекут туши животных. После этого будет составлен акт и их утилизируют", - сообщил Рустем Зулкашев.


Туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб.

Видео с тушами мертвых животных опубликованы в соцсетях.

 

новости по теме

В метровом слое почвы зерносеющих регионов РК наблюдается дефицит влаги

10.12.2022, 09:27 12541
Недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, в центре, на востоке республики
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2022 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдается дефицит запасов влаги в метровом слое почвы, сообщает РГП "Казгидромет".

По информации ведомства, низкие запасы влаги преобладают в пахотном слое почвы на всей территории страны.

Исключение составляют Теректинский, Сырымский, частично Зеленовский и Чингирлауский районы Западно-Казахстанской области, Мартукский район Актюбинской области, частично Карасуский, Мендыкаринский, Узынкольский районы и район Б.Майлина Костанайской области, а также в Северо-Казахстанской области северо-запад Кызылжарского района, на север Жамбылского района, частично Мусреповский и Айыртауский районы, в Акмолинской области Шортандинский и Зерендинский районы, Кокпектинский район Абайской и в район Алтай Восточно-Казахстанской области.

На юге и юго-востоке страны в пахотном слое почвы в основном преобладают удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в почве.

В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, в центре, на востоке республики. Наиболее благоприятные условия увлажнения сложились на юге и юго-востоке Казахстана, где в основном наблюдались удовлетворительные и оптимальные влагозапасы в метровом слое почвы.

Запасы продуктивной влаги почвы осенью характеризуют имеющиеся ресурсы влаги, сформированные в течение сентября-ноября и используются для оценки весеннего увлажнения", - пояснили синоптики.


Напомним, в Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров.
 

За нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге

07.12.2022, 16:22 27016
За нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге
Фото: ortcom.kz
Металлургический комплекс является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За нарушение экологического законодательства на металлургический комплекс "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф на общую сумму 5,8 млрд тенге, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

По его словам, металлургический комплекс является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау. Доля вклада предприятия в загрязнение воздуха города составляет 86,4% - при выбросе по городу в целом 243 тысяч тонн, по предприятию - 210 тысяч тонн.

В 2021 году предприятие получило экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2022 год с условием сокращения нормативов эмиссий на 25%.

При этом на следующий год предприятием экологическое разрешение не получено. Заявка со стороны компании направлена, на сегодняшний день находится на рассмотрении комитета.

Ежегодно АМТ является предметом экологического контроля. Только за 9 месяцев 2022 года территориальным департаментом экологии в отношении компании проведено 7 плановых и внеплановых проверок. Результаты проверки выявили нарушение требований экологического законодательства, таких как сверхнормативные выбросы неорганической пыли, невыполнение ранее выданных предписаний, неэффективная работа по улавливанию отходящих газов, а также очистных сооружений. В качестве мер реагирования наложен штраф на общую сумму 5,8 млрд тенге. Сейчас обжаловано в суде, находится на рассмотрении", - проинформировал Зулфухар Жолдасов.


В настоящее время департаментом проводится проверка ряда цехов.

Также направлены иски о приостановлении деятельности на эксплуатацию полигона промышленно-бытовых отходов, установок грохочения, хвостохранилищ № 2 и № 3, золошламонакопителя, сортировочного комплекса. При этом имеет место неисполнение 7 мероприятий дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области", - добавил он.


Национальной программой "Жасыл Казахстан" предусмотрено сокращение эмиссий предприятием на 30% до 2025 года от имеющихся фактических объемов - 213 тысяч тонн. Министерство экологии придерживается принципиальной позиции по достижению предприятием данных показателей.
 

Астана вошла в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в мире

07.12.2022, 10:04 29456
Астана вошла в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в мире
В некоторых районах Астаны атмосфера не то что нездоровая, а даже опасная
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятерку городов с самым загрязненным в мире воздухом вошла столица Казахстана. Таковы данные компании по контролю качества воздуха IQAir.

По информации специалистов, в некоторых районах Астаны атмосфера не то что нездоровая, а даже опасная.

По данным специализированного портала iqair.com, уровень загрязнения воздуха на проспекте Ахмета Байтурсынова недалеко от вокзала Нурлы Жол превысил критическую отметку еще в обед, сообщает телеканал "Астана".

Аналитики портала сообщают, концентрация загрязнителя PM2,5 в воздухе превысила годовое нормативное значение ВОЗ. Причем более чем в 26 раз. Как результат, в рейтинге городов с самым грязным воздухом Астана заняла пятое место после городов из Пакистана и Индии.

В РГП "Казгидромет" смог над столицей объясняют отсутствием ветра.

6 декабря в Астане были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, это сочетание краткосрочных таких факторов, как штиль или слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - прокомментировала пресс-секретарь Казгидромета Алина Испмуглова.


При этом бороться со смогом здесь и сейчас практически невозможно, считают отечественные экологи. По словам Елены Полянцевой, если способные на это технологии и существуют за рубежом, то при столичном морозе вряд ли сработают как надо. Единственный шанс - долгосрочный план.


Конечно, это газификация, конечно, это бензин стандарта Евро-5. То есть это какие-то реально конкретные действия, которые могли бы значительно уменьшить токсическое воздействие смога на человека", - сказала эколог.


Чтобы уберечь организм от отравления в такие хмурые дни, специалисты советуют носить на улице медицинские маски, а в домах не открывать окна. Экологи напоминают, даже несколько дней пребывания в особо загрязненной среде могут спровоцировать обострение и появление серьезных заболеваний.

Напомним, жители столицы протестуют против застройки города.

В ноябре президент назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.  
 

В Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей

06.12.2022, 14:06 34431
В Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей
Фото: Depositphotos
Ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства сообщил, что в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей, информирует пресс-служба премьер-министра РК.

Он подчеркнул важность сохранения популяции каспийского тюленя.

По словам министра, в рамках поручения президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море. На сегодня разрабатывается естественно-научное обоснование (ЕНО), которое планируется получить в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО.

Также во исполнение поручений главы государства по вопросам рыбного хозяйства и в связи с созданием новых областей необходимо внести коррективы в программу развития рыбного хозяйства и актуализировать индикаторы с учетом текущей ситуации по маловодности и обстановке на мировых рынках.

Эту работу мы проведем совместно с представителями бизнеса и науки. После согласования с госорганами соответствующий проект постановления правительства будет внесен во втором квартале следующего года", - завил министр.


По его словам, комплекс принимаемых мер позволит привлечь инвестиции, обеспечить рост производства и экспорта рыбной продукции, создать новые рабочие места и увеличить уровень потребления рыбы населением.

Для этого требуется провести следующие работы:

  • Министерствам финансов, сельского хозяйства и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ускорить интеграцию информационной системы прослеживаемости рыбы и рыбной продукции с системами ветеринарных, таможенных и иных заинтересованных госорганов.
  • Министерству индустрии и инфраструктурного развития проработать вопрос проведения дноуглубительных работ на судоходных каналах Жайык-Каспийского бассейна в целях обеспечения прохода рыболовных судов.
  • Министерству сельского хозяйства принять все необходимые меры по обеспечению ветеринарной безопасности при выращивании рыбы.
  • Акиматам областей ежегодно предусматривать в местном бюджете средства на субсидирование субъектов аквакультуры не ниже объемов, указанных в программе, усилить работу по привлечению инвестиций в сферу рыбного хозяйства, а также обеспечить предоставление земельных участков для создания рыбоводных хозяйств, в том числе для создания специализированных торговых объектов по реализации рыбной продукции.

В свою очередь Министерство экологии продолжит координацию вопросов реализации программы развития рыбного хозяйства до 2030 года и примет меры по своевременному и качественному исполнению поручений главы государства, данных в ходе встречи с населением Алматинской, Мангистауской и Атырауской областей по вопросам развития рыбного хозяйства", - добавил Сериккали Брекешев.

 

Выросло число погибших на побережье Каспия в Дагестане тюленей

04.12.2022, 18:51 44041
Животные погибли примерно две недели назад
Махачкала. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 1700.

Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше. Береговой патруль Каспийского природоохранного центра, а также инспекторы Росрыболовства, сотрудники других природоохранных ведомств продолжают исследовать побережье", - цитирует РИА Новости генерального директора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова.


Ранее в ТУ Росрыболовства сообщили, что массовая гибель тюленей в Дагестане связана с естественными природными факторами.

Ранее около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы. Туши лежали вдоль побережья от нефтебазы до устья реки Сулак.
 

Эксперты назвали основную версию массовой гибели тюленей в Дагестане

04.12.2022, 17:23 44901
Проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования
Махачкала. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая гибель тюленей в Дагестане связана с естественными природными факторами.

Вскрытие тюленей, обнаруженных на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы, позволило собрать большой объем проб. Также был проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19, сообщает РИА Новости.

Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. В СКТУ Росрыболоства отметили, что основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы.

По информации ведомства, состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

Напомним, Около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы. Туши лежали вдоль побережья от нефтебазы до устья реки Сулак.
 

Около 700 мертвых тюленей выбросило на берег Каспия

03.12.2022, 19:34 49401
Массовая гибель животных произошла в Кировском районе Махачкалы
Махачкала. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы.

Как сообщает Telegram-паблик Mash, туши лежат вдоль побережья от нефтебазы до устья реки Сулак.

Инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства  уже выясняют причины массового вымирания животных и уверяют, что количество погибших особей может увеличиться", - говорится в информации.



Напомним, в начале ноября на побережье Каспия была обнаружена 141 туша тюленя в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко.  

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев заявил, что причиной массовой гибели тюленей мог быть выброс сероводорода.    
 

В Казахстане проходит республиканская акция "Сайгак"

02.12.2022, 11:33 52466
В Казахстане проходит республиканская акция "Сайгак"
Фото: Depositphotos
Акция направлена на выявление, предупреждение и пресечение фактов незаконной охоты на сайгаков в период гона
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках акции проводится работа по выявлению, предупреждению и пресечению фактов незаконной охоты на сайгаков, информирует Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Широкомасштабная природоохранная акция проводится 2 раза в год - в период гона сайги с 1 по 31 декабря, также в период окота с 15 апреля по 15 мая, рассказали в ведомстве.

В акции "Сайгак" задействованы мобильные группы, куда вошли порядка 224 инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром", сотрудники территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, а также правоохранительных органов.

В Минэкологии напоминают, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов