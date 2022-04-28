Казахстан и Россия обсудили вопросы сохранения экосистемы бассейна реки Урал

ОМСК. 27 АПРЕЛЯ - 21 апреля в соответствии с соглашением между правительствами Казахстана и России по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал в Омске состоялось третье заседание казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна Урала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанскую сторону возглавляла вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сулейменова З.Б., российскую сторону - заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Ястребов С.Н., сообщает Минэкологии РК.

В заседании также приняли участие депутаты сената и мажилиса РК, представители государственных органов двух сторон и общественности.

Стороны заслушали и приняли информацию об исполнении программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на 2021 - 2024 годы.

Казахстанская сторона проинформировала российскую сторону о проводимых работах по научно-исследовательской работе, комплексному обследованию бассейна реки Урал, реализации мероприятий по зарыблению бассейна реки молодью осетровых видов рыб, реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, ликвидации несанкционированных свалок, берегоукрепительным, дноуглубительным, очистным работам и другим мероприятиям.

Российская сторона в свою очередь проинформировала об утверждении проекта технического задания на проведение научно-исследовательской работы по экологической оценке последствий регулирования стока в бассейне трансграничной реки Урал и разработке научно-обоснованных предложений по экологической реабилитации, сохранению и восстановлению реки, а также проведении инвентаризации объектов негативного воздействия на окружающую среду, строительстве очистных сооружений, зарыблении водных объектов, проведении экологических акций с привлечением волонтеров.

Кроме того, были рассмотрены вопросы о проведении совместного отбора проб воды рек Урал и Илек на трансграничных створах территорий Казахстана и России. Стороны представили результаты мониторинга качества поверхностных вод и отметили, что результаты анализа в основном сопоставимы.