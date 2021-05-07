Общественники возмущены зверскими издевательствами над животными в Таразе

4 мая 2021 года в очередной раз произошел зверский случай живодерства. В Таразе только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Как может считаться цивилизованной страна, в которой нормально выколоть животному глаза, обезглавить кого-то, безнаказанно издеваться над живым существом? На наш взгляд, такие люди опасны для общества. Тот, у кого рука поднялась сделать такое с животным, сможет издеваться и над человеком, ребенком. Считаем, что людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение, либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества, они опасны для других людей. Это ненормально. Здоровый человек в здоровом обществе никогда не сделал бы такого. Страшно осознавать, что подобные люди могут жить рядом с нами", - комментируют участники союза.
По их мнению, помимо прямой физической угрозы такие люди своими действиями несут и угрозу психическому благополучию и здоровью детей, травмируя одних, и показывая пример другим.
Активисты-экологи отмечают, что самое ужасное в том, что виновный, скорее всего, останется безнаказанным, поскольку в Казахстане преступления, совершенные против животного, преступлениями не считаются.
Даже в случае, если виновник будет найден и ему выдвинут обвинение по соответствующей статье, весомого наказания за такой "проступок" просто не предусмотрено. Так, на сегодняшний день статья 316 УК РК "Жестокое обращение с животными" предусматривает:
- " Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних" наказывается штрафом в размере до 120 МРП (месячных расчетных показателей), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.
- То же деяние, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно наказывается штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.
В то же время в Америке и Европе жестокое обращение с животными является тяжким преступлением, и в различных штатах и странах карается штрафом до 30 000 евро, тюремным сроком до 5 лет, депортацией либо принудительным лечением у психиатра.
В нашей стране простые граждане, неравнодушные к вопросу живодерства и садизма, и вовсе требуют для таких людей линчевания, "посадки на кол" и других физических наказаний, соразмерных с совершенными зверствами", - отмечают в ЭОС.
Как позже сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, по факту жестокого обращения с собакой начали досудебное расследование по статье 316 части 1 УК РК (Жестокое обращение с животными). Назначены необходимые экспертизы. Для установления всех обстоятельств данного факта проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Информация о том, что щенкам отрезали голову и умышленно выкололи глаза собаке, не подтвердилась. Департамент полиции Жамбылской области предупреждает об уголовной ответственности по статье 274 УК РК за распространение недостоверной информации. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК, подробности уголовного дела не подлежат разглашению", - сообщили в департаменте полиции региона.
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