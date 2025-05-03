Свыше 3 млн деревьев и углеродные кредиты: в Алматинской области стартовал масштабный лесоклиматический проект
На территории в 1500 гектаров деградированных земель появятся зеленые лесные плантации, фермерские участки и объекты экотуризма
Фото: atameken.kz
Конаев. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области стартовал масштабный и уникальный лесоклиматический проект, не имеющий аналогов не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, сообщает национальная палата предпринимателей РК "Атамекен".
В рамках проекта-стратегии на десятилетия запланирована посадка 3,5 млн деревьев, которая станет новым экономическим и климатическим ресурсом страны. На территории в 1500 гектаров деградированных земель появятся зеленые лесные плантации, фермерские участки и объекты экотуризма. Каждый гектар будет ежегодно поглощать около 26 тонн CO₂, что перерастет в 1,2 млн тонн выбросов через 30 лет. Рассчитываемая экспертами цифра станет весомым вкладом в достижение углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что многослойная инициатива выявит в том числе экономическую выгоду для страны: проект поможет создать рабочие места, открывая новые возможности для фермерства и экотуризма, а также привлечет инвестиции в экологически устойчивые инициативы.
Как подчеркнул председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, данный проект является ярким примером "белого бизнеса", который символизирует не только чистоту производства, но и высокие стандарты чистоты бизнеса.
Сегодняшнее мероприятие - воплощение реальной работы бизнеса и науки в тандеме. Этот проект открывает двери для всего предпринимательства, демонстрируя рентабельность инвестиций в лесовосстановление. Более того, мы вводим в Казахстане практику продаж углеродных единиц по всем международным стандартам, открывая новые перспективы для частных инвесторов. Такой пример станет катализатором для улучшения инвестклимата и покажет, что экопроекты все-таки могут быть прибыльными", - добавил он.
Также отмечается, что проект не ограничится только Алматинской областью - инициаторы намерены расширить идею на другие регионы Казахстана, что позволит масштабировать положительный эффект и привлечь дополнительные инвестиции в экологически устойчивые проекты по всей стране.
Ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац. В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде.
Позже активисты заявили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
Напомним, в январе в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов.
Также прошлым летом в Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Алматы гибнут зеленые насаждения. К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно было увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.
Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития.
Кроме того, о десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщали очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.