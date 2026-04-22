В Астане обсудили совместные механизмы управления водно-энергетическим комплексом Центральной Азии

Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся семинар Академии Евразийского банка развития (ЕАБР) на тему: "Устойчивое управление водно-энергетическим комплексом в Центральной Азии: механизмы совместных действий". В мероприятии приняли участие руководители профильных департаментов министерств водных ресурсов, энергетики, экологии стран Центральной Азии, а также представители международных организаций и финансовых институтов.





Использование воды и эффективное управление водными ресурсами является ключевым вызовом в регионе. При сохранении темпа реформ и усилении сотрудничества проблема водного дефицита решаема за счет технологий, инвестиций и совместных действий" - отметил в своем выступлении Евгений Винокуров, заместитель председателя Правления, главный экономист ЕАБР.





Арман Ахунбаев, руководитель Центра отраслевого анализа Дирекции аналитической работы, представил результаты исследования ЕАБР по водохозяйственной ситуации в Центральной Азии. По словам Армана, подход ЕАБР предельно практичен: основной резерв повышения эффективности водопользования в Центральной Азии находится внутри системы. Необходимо действовать на опережение: снижать потери, ускорять внедрение водосберегающих технологий, цифровизировать систему, выстраивать устойчивое финансирование и усиливать региональную кооперацию. Именно такая комбинация мер дает возможность перевести вызовы в режим управляемой задачи развития.





С докладом об информационных системах для поддержки совместных решений выступила Динара Зиганшина, директор Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Динара Зиганшина отметила: "В Центральной Азии формируется многоуровневая архитектура поддержки принятия решений: наряду с национальными информационными системами развивается региональная база данных, аналитика и модели. Задача на будущее - последовательно повышать их совместимость, полноту и практическую ценность для принятия согласованных и устойчивых решений в условиях возрастающей неопределенности".





Также в рамках семинара прошла панельная дискуссия по теме механизмов координации на бассейновом уровне с участием представителей Международного Фонда спасения Арала, межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, АО "Узбекгидроэнерго" и других организаций.





Участники отметили позитивные изменения в региональной политике и подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества. Семинар стал площадкой для открытого диалога, в ходе которого обсуждались меры по снижению управленческих и инвестиционных рисков, а также подходы к развитию межгосударственной кооперации.





По итогам встречи было отмечено, что развитие регионального диалога, обмен данными по учету воды и модернизация инфраструктуры остаются ключевыми условиями устойчивого экономического роста стран Центральной Азии.





Справочно:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.





Академия ЕАБР создана в 2025 году при поддержке Фонда технического содействия ЕАБР. Основная цель - усиление регионального диалога, обмен опытом и лучшими практиками по ключевым направлениям экономического развития: проектное финансирование, деятельность международных финансовых организаций, региональное сотрудничество в отраслях экономики, макроэкономическое моделирование, зеленые финансы и устойчивое развитие. Академия проводит очные мероприятия и развивает Цифровую Академию, Платформу онлайн обучения. Обучение в Академии проходят представители государственных органов, бизнес-структур и финансовых институтов стран-участниц ЕАБР.