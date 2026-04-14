Всемирный банк одобрил финансирование экопроекта по Каспию на 11,7 млн долларов

Деревья поражены вредителем и находятся сейчас в критическом состоянии, уверяют в ботсаду

Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главном ботаническом саду Алматы вырубят историческую аллею туй в северном партере, сообщает пресс-служба сада.





Аллея, высаженная в 1965 году, за десятилетия естественно постарела: деревья достигли предельного возраста, ослабли под воздействием климатических условий и городской среды. На их состояние также повлияли жаркие и засушливые периоды, антропогенная нагрузка и появление новых вредителей. Мероприятия по обновлению аллеи включают санитарную вырубку старых хвойных деревьев и посадку новых саженцев. В результате обследования, проведенного с участием профильных специалистов, включая фитопатолога и инспекторов территориальной инспекции лесного хозяйства, выявлено, что деревья поражены вредителем и находятся сейчас в критическом состоянии", - утверждают в пресс-службе.





В частности, сообщается, что установлен основной вредитель - кипарисовая златка.





Жаркая и сухая погода, возрастное ослабление деревьев и отсутствие естественных врагов способствовали ее быстрому распространению. Также были выявлены повреждения жуком-усачем и другими вредителями. Обнаружить заражение кипарисовой златкой на ранних стадиях сложно: личинки развиваются внутри дерева и долго остаются незаметными. Современные методы не позволяют выявить вредителя до появления внешних признаков - усыхания и побурения хвои, пожелтения побегов. Если дерево уже заражено, борьба становится неэффективной, так как препараты не проникают под кору и внутрь древесины", - пояснили в пресс-службе.





При этом в ботсаду заверили, что специалистами были применены все возможные меры для сохранения деревьев.





Проводились профилактические работы: поддержание общего состояния растений, регулярный полив, внесение удобрений, мульчирование почвы и защита от механических повреждений. Также применялись санитарные меры - удаление очагов заражения, вырубка сильно пораженных ветвей и стволов, вывоз и уничтожение зараженной древесины и личинок под корой. Использовались механические методы, включая очистку стволов от отмершей коры", - говорится в сообщении.





Кроме того, проводились химические обработки: применялись как контактные препараты, так и системные.





Обработки выполнялись в течение всего вегетационного периода - начиная с весны, в период активности вредителей и при первых признаках заражения. К сожалению, все принятые меры не дали результата - поражение оказалось необратимым. По итогам работы комиссии по садоустройству принято решение о необходимости санитарной вырубки с целью предотвращения распространения вредителя на другие насаждения, обеспечения безопасности посетителей и сохранения устойчивости экосистемы сада", - заявили в пресс-службе.





При этом подчеркивается, что исторический облик аллеи будет сохранен.





На месте старых деревьев высадят молодые туи того же сорта Columna. Особую ценность представляет то, что саженцы выращены в питомнике сада из черенков именно этой аллеи. Планируется, что работы по обновлению аллеи туй займет около двух недель. Мы понимаем, что для многих эта аллея - часть истории и любимое место прогулок. Наша задача - сохранить ее и дать ей новую жизнь, чтобы она и дальше радовала посетителей", - добавили в пресс-службе.





Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось в Институт ботаники и фитоинтродуции с просьбой прокомментировать ситуацию.





Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.





Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.





Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.





Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.





Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.





Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".





Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.





Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.





Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.





По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.





Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.



