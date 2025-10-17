16.10.2025, 16:32 67466
Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9%
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в сентябре 2025 года ускорилась до 12,9%. Рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары ускорился до 12,7% и 10,8% (в августе - 9,7%) соответственно, а на платные услуги сохранился на прежнем уровне - 15,3%, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 18 регионах, замедлилась в 1 регионе и осталась неизменной в 1 регионе. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 11 регионах. Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Карагандинской области (14,9%)", - сообщили в Нацбанке.
Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (12,7% г/г) в Улытауской (15,8%), Акмолинской (15,5%) областях, г.Шымкент (14,8%), Карагандинской и Северо-Казахстанской (по 14,6%) областях, г.Астана (14,3%), Западно-Казахстанской (13,9%), Туркестанской (13,6%), Жетысуской (13,4%), Павлодарской (13,1%), Алматинской (12,9%) и Актюбинской (12,8%) областях.
Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране отмечен в Актюбинской (13,2%), Улытауской (12,9%), Акмолинской (12,7%), Абайской (12,3%), Северо-Казахстанской (12,1%), Мангистауской (12,0%), Карагандинской и Жетысуской (по 11,9%), Атырауской (11,5%), Восточно-Казахстанской (11,3%), Алматинской и Кызылординской (по 10,9%) областях.
Цены на платные услуги выше общереспубликанского уровня выросли в Алматы (20,6%), Карагандинской (17,7%), Западно-Казахстанской (17,6%), Атырауской (17,3%) и Алматинской (16,2%) областях.
Месячная инфляция в стране в сентябре составила 1,1%, при этом наибольшее значение отмечено в Актюбинской области (1,7%).
17.10.2025, 09:32
Казахстан намерен продлить запрет на ввоз яиц
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК опубликовало для публичного обсуждения проект приказа "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан".
Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан", - сообщает МСХ.
Отмечается, что проект принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.
Напомним, приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года № 101 введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана с целью стабилизации цен и недопущения демпинга на внутреннем рынке.
17.10.2025, 08:40
Temu вытесняет местных производителей с европейского рынка - эксперт
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты по электронной торговле снова заговорили о нечестной конкуренции со стороны Temu. За счет демпинга цен китайский маркетплейс поставляет непроверенные, нередко даже опасные для жизни и здоровья товары на европейский рынок. При этом качественная и прошедшая проверку продукция местных производителей, которая не может стоит слишком дешево, не всегда доходит до потребителя.
Экспансию китайского гиганта на европейском рынке обсуждал в своем подкасте Smarter E-commerce Майк Райан, руководитель отдела аналитики электронной коммерции в австралийской компании Smarter Ecommerce GmbH.
Согласно официальным данным, за прошедшие шесть месяцев в Дании и Нидерландах с китайского маркетплейса стали заказывать меньше товаров. При этом Temu вырос на остальном европейском рынке на 23%. По словам аналитика, этот показатель следует рассматривать как негативный для экономики и в контексте того, что весь остальной рынок электронной коммерции, к примеру, в Германии, практически не показывает роста. Все это говорит о том, что Temu вытесняет местных производителей с европейского рынка.
Данная информация означает, что Temu концентрируются на нашем рынке и "съедают наш хлеб". Для европейских ритейлеров это значит только одно: они должны "пристегнуть ремни" и приготовиться", - говорит Майк Райан.
О том, что китайские маркетплейсы угрожают локальным рынкам других стран говорят не впервые. Так, Чешская Ассоциация производителей обуви и кожевенных изделий (ČOKA) и Европейская конфедерация Обуви (CEC) подписали открытое письмо, в котором напрямую говорилось о том, что Temu подрывает здоровую бизнес-среду в Европе. Основными причинами этого в письме назвали демпинг цен и торговлю контрафактными товарами.
Примечательно, что столь мрачный оборот события принимают несмотря на попытки Еврокомиссии защитить местных предпринимателей. Так, с февраля 2025 года в Европе рассматривают отмену беспошлинного ввоза дешевых китайских товаров. За эту инициативу уже высказались власти Германии и Франции.
Казахстанские предприниматели тоже ощущают на себе давление со стороны китайского гиганта. По сообщениям СМИ, экспансия Temu на отечественном рынке, демпинг цен и геймификация делают способствуют развитию нездоровой конкуренции. Кроме того, при ввозе товара в Казахстан местные бизнесмены платят все необходимые таможенные пошлины и налоги. В то время как иностранные маркетплейсы мажилисмен Азат Перуашев заподозрил в уклонении от уплаты НДС.
Почему экспансия Temu губительная для экономики? Вытеснение местного МСБ с рынка приведет к закрытию бизнесов и, как следствие, к дефициту рабочих мест и недополучению налогов в казну.
16.10.2025, 18:26
Повышение цен на бензин, дизтопливо и коммунальные услуги приостановили в Казахстане
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
Также с 16 октября приостановлено повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца I квартала 2026 года.
Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов обеспечить контроль, а также принять меры по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка ГСМ.
Что касается сдерживания роста тарифов, оно будет обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий.
При этом все запланированные ремонтные работы на объектах системы ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки", - подчеркивается в сообщении.
Для недопущения роста цен на социально значимые продовольственные товары будет активизирована работа стабилизационных фондов путем двукратного увеличения объемов финансирования отечественных сельхозтоваропроизводителей, что, в свою очередь, приведет к удешевлению продукции, относящейся к категории СЗПТ.
В целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством", - заявили в кабмине.
Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:
- отмену налоговых проверок;
- отмену камерального контроля;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.
Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.
Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.
Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок. Это позволит обеспечить поэтапное введение нового Налогового кодекса и упростить налоговое администрирование для налогоплательщиков", - сообщили в правительстве.
На фоне сокращения предложений по ипотечным программам со стороны банков второго уровня, связанного с повышением базовой ставки, принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер" путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге.
Кроме того, возобновляется востребованная программа "Әскери баспана", которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее семи тысячам семей военнослужащих ежегодно.
Со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года.
Также будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей.
Внедряется механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Это направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.
Холдингу "Байтерек" поручено в кратчайшие сроки внести предложения по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.
Напомним, ранее в Казахстане планировали изменить ставки акцизов на бензин и дизтопливо.
16.10.2025, 11:38
В 2025 году "Казатомпром" начал геологоразведку на двух новых участках
Сейчас осуществляется геологоразведка на шести участках
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что компания начал геологоразведку на двух новых участках, информирует Акорда.
В целом осуществляется геологоразведка на шести участках общей площадью более 1 тысячи квадратных километров. Компания планирует развитие таких направлений, как производство редких и редкоземельных металлов, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на мировом рынке урана, тенденциях и направлениях развития мировой атомной энергетики, а также планах компании по дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной индустрии.
Меиржан Юсупов сообщил, что в связи с активным развитием технологий искусственного интеллекта и ростом энергопотребления дата-центров ожидается устойчивый рост спроса на уран. Более того, согласно прогнозам, в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие ресурсной базы, расширение международного сотрудничества и активное участие компании в реализации социально значимых инициатив", - добавили в Акорде.
Ранее сообщалось, что поставлять уран для словацких АЭС намерен "Казатомпром".
16.10.2025, 10:45
В Казахстане намолочено 25,9 млн тонн зерновых
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день убрано 15,5 млн га, или 96,8% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 25,9 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе РК.
По данным ведомства, прогнозная уборочная площадь составляет более 16 млн га.
Помимо зерновых культур, сельхозпроизводителями собрано 2,7 млн тонн масличных культур, 2,9 млн тонн картофеля при урожайности 228,5 ц/га, 3,6 млн тонн овощей при урожайности 305,1 ц/га.
Собрано 441,6 тыс. тонн капусты при урожайности 319,3 ц/га, 1029,8 тыс. тонн лука при урожайности 429,4 ц/га, 379,4 тыс. тонн моркови при урожайности 296,1 ц/га.
16.10.2025, 09:06
Токаев поручил премьер-министру до конца рабочей недели представить план экономических реформ
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Олжасу Бектенову до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Правительству надлежит внести коррективы и принять решения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата, а также оздоровление экономической ситуации в стране.
Глава государства считает, что основные параметры экономической политики правительства соответствуют стратегическим интересам Казахстана, учитывают глобальную конъюнктуру и современные рыночные тенденции.
Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики в Казахстане составил 6,3%. Казахстану в 2,5 раза необходимо увеличить приток инвестиций для удвоения ВВП.
15.10.2025, 15:35
Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 28% с начала года
Казахстан располагает возможностями для ежегодного экспорта на китайский рынок до 3-4 млн тонн зерна и кормовой муки
Шанхай. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам семи месяцев 2025 года товарооборот между странами увеличился на 28% и достиг 992,3 млн долларов США. Об этом было заявлено в ходе встречи министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова с министром главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнем.
Стороны обсудили текущее состояние торгово-экономических связей и определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в аграрной сфере. Особое внимание было уделено вопросам санитарного и фитосанитарного контроля, расширения номенклатуры поставляемой продукции, а также упрощения процедур взаимной торговли.
Министр подчеркнул важность договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Алматы в мае 2025 года. В частности, был подписан меморандум о создании механизма взаимодействия и консультаций в сфере инспекции и карантина, а временная рабочая группа получила статус постоянной. За короткий срок стороны подписали ряд новых протоколов - по мясу птицы, термически обработанной баранине и свекловичному жому. Также завершена подготовка ветеринарных сертификатов на шкуры и убойный крупный рогатый скот, ожидается их парафирование.
По данным Минсельхоза РК, на сегодняшний день между Казахстаном и Китаем подписано 16 протоколов фитосанитарных требований к 21 виду продукции, включая пшеницу, ячмень, сою, лен, рапс и другие культуры. Более 2800 казахстанских предприятий включены в реестр ГТУ КНР и имеют право на экспорт продукции на китайский рынок.
По итогам встречи стороны договорились продолжить предметное обсуждение всех технических и организационных вопросов в рамках заседаний постоянной рабочей группы между МСХ РК и ГТУ КНР.
Также в рамках визита казахстанской делегации в Шанхай состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Продкорпорация" и китайской компанией Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Express Co. Ltd. Соглашение предусматривает расширение поставок зерновых, кормовых и масличных культур из Казахстана на рынок КНР, в том числе на основе модели контрактного земледелия, предусматривающей закупку урожая у фермеров еще на стадии посевной кампании.
Казахстан располагает возможностями для ежегодного экспорта на китайский рынок до 3-4 млн тонн зерна и кормовой муки. Наиболее перспективное направление сегодня - это производство кормовой муки. Мы приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству не только в части перевозок, но и в создании совместных производственных проектов. Также предлагаем рассмотреть контейнерный формат перевозки зерна, который уже доказал свою эффективность", - отметил глава МСХ Казахстана.
Представители Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Express подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних проектов и заявили о готовности наращивать закупки казахстанской агропродукции.
Провинция Шандунь - одна из ведущих по потреблению и переработке сельхозпродукции. У нас есть опыт реализации зарубежных проектов, в том числе в странах Африки. В ходе предыдущих встреч мы обсуждали возможность объединения усилий в цепочке: от закупки и перевозки до реализации продукции. Мы рассчитываем нарастить объемы поставок и в перспективе выйти на 500 тыс. тонн импорта из Казахстана", - отметил представитель компании.
Стороны договорились в ближайшее время сформировать рабочую группу для координации дальнейших шагов, включая логистику, таможенные процедуры, развитие производственной базы и оформление новых контрактов.
Ранее сообщалось, что казахстанские аграрии получат доступ к китайской электронной торговой платформе.
15.10.2025, 12:09
Прямые рейсы открываются из Астаны в Бишкек и Самарканд
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Кыргызстан и Узбекистан, сообщает Комитет гражданской авиации.
Два новых международных маршрута свяжут Астану с Бишкеком и Самаркандом.
Прямые рейсы в Самарканд авиакомпания начнет выполнять с 7 ноября 2025 года 2 раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Прямые рейсы в Бишкек начнут выполняться с 10 ноября 2025 года 2 раза в неделю: в понедельник и четверг.
Авиакомпания с хабом в аэропорту Астаны также предлагает пассажирам удобные стыковочные рейсы в Бишкек, Самарканд, Омск и Новосибирск с расширенной программой внутренних маршрутов из столицы Казахстана.
Новые авианаправления будут способствовать развитию деловых, туристических и культурных связей нашего региона", - подчеркнули в компании.
Ранее группа пилотов авиакомпании Qazaq Air обратилась к руководству компании с требованием повысить зарплату.
