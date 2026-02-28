Казахстан готов создать условия для работы сербских предпринимателей - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для средств массовой информации заявил что, республика готова создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей, сообщает Акорда.
На сегодняшний день в Казахстане успешно работают порядка 60 сербских компаний. Очевидно, что наши экономические возможности позволяют достичь большего. Мы нацелены на расширение объемов товарооборота и реализацию перспективных взаимовыгодных инвестиционных проектов. Считаю, что это должно стать приоритетным направлением работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - полагает он.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в состав делегации президента Александа Вучича вошли крупные сербские предприниматели, которые приняли участие в заседании казахстанско-сербского делового совета.
Подчеркнута необходимость укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. В целом Казахстан готов создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей. Отдельно мы обсудили расширение транспортно-логистических связей. В прошлом году было открыто прямое авиасообщение между Астаной и Белградом, что стало важным шагом на пути углубления двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров мы также рассмотрели возможности эффективного использования Транскаспийского международного транспортного коридора и запуска новых логистических маршрутов. Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в инфраструктурной сфере. Профильным ведомствам и операторам поручено определить конкретные форматы работы. Особый акцент делается на энергетике и промышленности. Мы договорились объединить усилия в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей промышленности", - сказал президент.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом в сфере атомной энергетики.
Отмечена стратегическая важность тотального внедрения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, подтверждена готовность к совместной работе в этом вопросе", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, значительный потенциал для укрепления связей имеется в сельском хозяйстве. Также президент пожелал успешного проведения выставки EXPO, которая в следующем году пройдет в Сербии. Кроме того, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.
В свою очередь сербский лидер сообщил, что с большим интересом следил за соревнованиями международного турнира UAE SWAT Challenge 2026, в котором принимали участие казахстанские и сербские команды. В этом контексте он попросил главу государства оказать содействие в подготовке сотрудников специальных подразделений.
Ранее в Акорде состоялись переговоры президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Сербия Александра Вучича с участием официальных делегаций двух стран.