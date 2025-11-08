Казахстан и США подписали соглашения на $17 млрд

Фото: Depositphotos

Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Между компаниями Казахстана и США заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов. Об этом - Между компаниями Казахстана и США заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "Центральная Азия - США".





Он отметил, что в целом потенциал экономического сотрудничества Казахстана и США, охватывающий такие ключевые сферы, как энергетика, критически важные минералы, промышленность, транспорт, финансы, искусственный интеллект и образование, превышает полтриллиона долларов.





Глава государства призвал американские компании использовать уникальные возможности, созданные в нашей стране, заверив инвесторов в своей личной поддержке.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что саммит в формате С5+1 знаменует собой начало поистине новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.





Глава государства особо остановился на роли президента США Дональда Трампа в международной политике, назвав его видным государственным деятелем.





Я убежден, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всем мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и порядок". Будучи президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности", - отметил президент.





Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Соединенными Штатами.





Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнерства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли ее своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане", - сказал глава государства.







