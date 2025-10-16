Казахстан является привлекательной страной для американского бизнеса - Жумангарин
В стране работают свыше 600 предприятий с участием американского капитала
Вашингтон. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан представил политику проактивного экономического роста американским инвесторам в Торговой палате США, сообщает Министерство национальной экономики РК.
Инвестиционно-экономический потенциал Казахстана для американского бизнеса представил в рамках круглого стола Казахстанско-американского делового совета (USKZBC) министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Мероприятие прошло в преддверии ежегодных собраний Всемирного банка и Международного валютного фонда.
На встрече Жумангарин отметил, что Казахстан и США сохраняют высокий уровень экономических отношений.
В Казахстане работают свыше 600 предприятий с участием американского капитала. Среди них Chevron, ExxonMobil, General Electric, Pfizer, Honeywell, Coca-Cola, PepsiCo, John Deere и другие. Американский бизнес представлен во всех ключевых отраслях - от финансов и энергетики до машиностроения, фармацевтики и логистики.
Казахстан является привлекательной страной для американского бизнеса. ВВП страны в текущем году превысит $330 млрд, что составляет около 60% экономики Центральной Азии. По итогам 2024 года ВВП на душу населения превысил $14 тыс., а по паритету покупательной способности - свыше $44 тыс. Среднесрочная цель - достичь объема ВВП $450 млрд к 2029 году", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Он отметил, что госдолг Казахстана находится на консервативном уровне и составляет всего 22,2% к ВВП, или $61 млрд. У 78% стран мира отношение госдолга к ВВП превышает этот показатель.
За последние 20 лет в страну привлечено более $400 млрд прямых иностранных инвестиций, что в среднем составляет более $20 млрд ежегодно. Инвестиции направляются в самые различные сектора. Менее трети инвестиций приходятся на горнодобывающую промышленность. Остальное - обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, строительство и транспорт", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что кредитоспособность страны подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами: Казахстан имеет инвестиционные рейтинги от S&P, Fitch и Moody’s, при этом S&P недавно повысило прогноз до "позитивного", а Moody’s в прошлом году - до уровня "Baa1".
Вице-премьер представил ключевые направления новой политики проактивного экономического роста. Его планируется обеспечить за счет сильных финансовых институтов развития, способных обеспечить масштабное финансирование высокопроизводительных экспортных проектов в глубокой и средней переработке сырья и продукции АПК.
Совокупный инвестиционный потенциал данных направлений оценивается более чем в $100 млрд. Ожидается, что вклад промышленности в ВВП будет расти за счет увеличения доли переработанных товаров и создания максимальной добавленной стоимости внутри страны. Дополнительные точки роста - железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, производство удобрений, переработка твердых бытовых отходов, освоение новых месторождений и развитие минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы", - рассказал Жумангарин.
Отдельное внимание уделяется энергетике и коммунальной инфраструктуре, где в ближайшие пять лет планируется реализовать проекты на сумму около $100 млрд.
Для реализации масштабных проектов мы приглашаем ведущие международные компании с отраслевой экспертизой. Их вовлеченность будет способствовать не только повышению эффективности производств, но и развитию человеческого капитала, интеграции с глобальными цепочками и укреплению репутации Казахстана как надежного партнера", - отметил Серик Жумангарин, пригласив американские компании к взаимовыгодному сотрудничеству.
Для справки
Торговая палата США - крупнейшая в мире бизнес-ассоциация, объединяющая свыше 3 млн компаний, около 3 тыс. региональных торговых палат и 830 отраслевых ассоциаций.