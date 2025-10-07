Казахстану в 2,5 раза необходимо увеличить приток инвестиций для удвоения ВВП

Цель правительства Казахстана - удвоить ВВП страны к 2029 году, доведя его до $450 млрд

Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главная цель правительства Казахстана - удвоить ВВП страны к 2029 году, доведя его до $450 млрд. Для этого инвестиции в экономику должны увеличиться более чем в 2,5 раза, об этом было заявлено в ходе заседания экспертного совета при Министерстве национальной экономики.





Как отметил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, речь идет о переходе от модели, где государство лишь сопровождает бизнес, к модели активного участия в организации и создании отраслей и проектов.





Мы изучали опыт Японии, Южной Кореи, Сингапура - стран, которые достигли рекордных темпов роста именно благодаря тому, что государство также участвовало в определении точек роста и стратегических направлений на 5-10 лет вперед", - пояснил он.





По его словам, реализация поставленной цели потребует масштабного наращивания инвестиций в основной капитал - с $41 млрд в 2024 году до $103 млрд в 2029 году. В этот период отношение инвестиций к ВВП должно вырасти с 14% до 23%, а общий объем инвестиций за 2025-2029 годы составит около $400 млрд.





В рамках проактивной политики экономического роста государственные структуры получат новые функции - не только привлекать, но и организовывать крупные экспортно ориентированные проекты, обеспечивая их структурирование, финансирование и управленческую поддержку. Основные задачи госорганов в этой сфере - привлечение ведущих иностранных и отечественных компаний для совместной реализации экспортно ориентированных высокопроизводительных проектов и обеспечение финансирования через институты развития, входящие в холдинг "Байтерек".





Мы не заменяем бизнес, а работаем с ним. Добавленную стоимость создают предприниматели - именно они двигают прогресс. Мы обращаемся к отечественным и иностранным компаниям, чтобы привлечь их опыт, технологии и капитал, сформируем списки иностранных чемпионов, ведущих компаний в сфере наших ключевых направлений развития инвестиций - глубокой и средней переработки зерна, металлургии, нефтехимии и других. Мы инициируем переговоры с ними относительно их участия в казахстанских проектах. Мы надеемся, что их инвестиции, экспертиза, первоклассное понимание отрасли, технологий и многое другое позволят нам наиболее успешно реализовать эти проекты", - подчеркнул Арман Касенов.





Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что в новой модели ключевое значение приобретает Investment board - инвестиционная служба, которая будет определять и сопровождать приоритетные проекты странового масштаба.





В новой политике проактивного экономического роста речь идет о крупных проектах, требующих высокой экспертизы. Мы планируем структурировать направления развития и создать Investment board, инвестиционную службу, из профессионалов с высокими компетенциями управления крупными проектами, которые определят направления и проекты нашей экономики для наиболее эффективного развития", - подчеркнул Серик Жумангарин.





По его словам, прежняя система привлечения инвестиций сохранится, но именно Investment board станет драйвером проактивной политики.





Напомним, до 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане. Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.





Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась . Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.



